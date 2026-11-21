به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده سپاه ناحیه برخوارگفت: بیش از ۲۰۰ عنوان برنامه با شعار بسیج؛ جان‌فدای ایران و امید مستضعفان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، ورزشی، تربیتی و رسانه‌ای اجرا می‌شود.

سرهنگ پاسدار سید کمال موسوی برگزاری یادواره‌های شهدا، نمایشگاه مشاغل خانگی و دستاورد‌های بسیج، اردو‌های جهادی، راهیان پیشرفت، برنامه‌های قرآنی، مسابقات ورزشی و کارگاه‌های آموزشی را از برنامه‌های این هفته برشمرد.

وی جهاد تبیین، فعالیت رسانه‌ای و استفاده از ظرفیت جوانان، نوجوانان، نخبگان و فعالان اجتماعی را از رویکرد‌های اصلی برنامه‌های امسال اعلام کرد.