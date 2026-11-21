علی قره‌گوزلو با پیروزی برابر نماینده هنگ‌کنگ، عنوان قهرمانی و مدال طلای رقابت‌های اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان را از آن خود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار فینال مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان امروز (شنبه ۳۰ آبان) با حضور علی قره‌گوزلو و «تام یانگ فون» از هنگ‌کنگ برگزار شد که طی آن ملی‌پوش ایران با نتیجه ۵ بر یک برابر حریف خود به پیروزی رسید و بر سکوی قهرمانی جهان ایستاد.

قره‌گوزلو در حالی به این عنوان ارزشمند دست یافت که حریف هنگ‌کنگی او پیش از این و در مرحله یک چهارم نهایی، با شکست امیر سرخوش دیگر نماینده ایران، مانع از صعود وی به جمع چهار بازیکن برتر شده بود. با این حال، ملی‌پوش ایران در دیدار پایانی برابر این حریف به پیروزی رسید تا ضمن کسب مدال طلا، پاسخ شکست هم تیمی خود را نیز در قالب یک قهرمانی شیرین بدهد.