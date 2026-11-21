مدیرعامل شرکت برق آذربایجان از تامین یک و نیم همت اعتبار و فعال شدن پروژه احداث خط و پست ۱۳۲ کیلو ولت شهرستان انگوت استان اردبیل با هدف رفع افت ولتاژ برق چند شهرستان و تامین انرژی طرح‌های صنعتی، تولیدی و اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، رسول اسماعیل زاده روز شنبه در محل اجرای خط و پست برق ۱۳۲ کیلوولت شهرستان انگوت اظهار کرد: با پیگیری نماینده گرمی و انگوت، اعتبار و نقدینگی لازم برای اجرای این پروژه تامین شده و عملیات اجرا با سرعت در حال پیگیری است.

وی افزود: اعتبار یاد شده، برای فاز نخست پروژه هزینه می شود و خوشبختانه از این نظر کمبود نداریم و پروژه در فاز دوم به ۱۳۲ کیلو ولت افزایش خواهد یافت و مدار دوم نیز افزوده خواهد شد و این توسعه و تقویت برق به مرور زمان به لحاظ رونق کسب و کار و توسعه زیرساخت های صنعتی، اقتصادی، تولیدی و کشاورزی منطقه ضروری است.

مدیرعامل شرکت برق آذربایجان ادامه داد: با بهره برداری از این پروژه، شهرستان انگوت و برخی مناطق اطراف تا ۲۰ سال آینده از نظر تامین برق مشکلی نخواهند داشت و تلاش می کنیم تا شهریور ماه سال آینده این خط و پست برق را تکمیل و افتتاح کنیم.

نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید گفت: به دنبال پیگیری های استانداری اردبیل، فرمانداری انگوت و تلاش های مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان، بعد از ۲ سال از کلنگ زنی پروژه، امروز اجرای خط و پست ۱۳۲ برق در انگوت تسریع می شود.

محمد خوش سیما افزود: این طرح ارزشمند با توجه به قول مساعد مسئولان و مجریان پروژه تا شهریورماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید و مردم شهرستان انگوت از این زیرساخت مهم برای توسعه برنامه ها و فعالیت های اقتصادی و کشائورزی استفاده خواهند کرد.

وی ادامه داد: هدف از اجرای خط و پست ۱۳۲ کیلوولت شهرستان انگوت، رفع افت ولتاژ برق این شهرستان است و البته با بهره برداری از این پروژه، ولتاژ برق شهرستان های اصلاندوز و مشگین شهر و بخشی از آذربایجان شرقی که از نظر برق با استان اردبیل مشترک است نیز تقویت خواهد شد.