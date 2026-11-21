رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: مردی ۵۷ ساله که در جریان درگیری با مردی ۲۴ ساله از ناحیه دست با چاقو مجروح شده بود، پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحت و خونریزی جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه اصغر خدائی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: مردی ۵۷ ساله که در جریان درگیری با مردی ۲۴ ساله از ناحیه دست با چاقو مجروح شده بود، پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحت و خونریزی جان باخت.

وی گفت: متهم در تحقیقات مدعی شد اختلاف بر سر نبود جک و زاپاس خودروی تازه‌خریداری‌شده، به درگیری میان آنها انجامیده و در جریان نزاع، چاقو از دست مقتول به دست او افتاده و ضربه‌ای به مقتول وارد کرده است. با صدور قرار بازداشت موقت به اتهام قتل عمد، متهم در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد پرونده ادامه دارد.