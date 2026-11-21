به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز سمنان، عاملان قتل جوان ۲۸ ساله در محور تهران- گرمسار دستگير شدند.

سرهنگ داود آقازاده گفت: چند روز قبل، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر کشف جسد در محور تهران- گرمسار، بلافاصله تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی در محل حاضر شدند و تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند.

وی افزود: پلیس با حضور در صحنه، بررسی دقیق آثار و شواهد موجود توانست هویت مقتول ۲۸ ساله را شناسایی کند و مسیر تحقیقات را برای کشف عامل یا عاملان این جنایت مشخص شد.

در ادامه تحقیقات مشخص شد مقتول پیش از مرگ با ۲ برادر در ارتباط بوده و سرنخ اصلی پرونده به دست کارآگاهان آمد.

آقازاده با اشاره به دستگیری این افراد و اعتراف به قتل متهمان در بازجویی‌های فنی پلیس گفت: ۲ برادر ۳۴ و ۳۵ ساله در اعترافات خود گفتند مقتول را به دلیل اختلافات مالی و خانوادگی در تهران با سلاح گرم به قتل رساندند و سپس برای پنهان کردن آثار جنایت، جسد وی را به محور تهران- گرمسار منتقل و در حاشیه جاده رها کردند.

با تکمیل پرونده، متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.