وزیر راه و شهرسازی در بازدید از پایان قطعه دوم و روند اجرای قطعه سوم محور مرزن‌آباد–کجور، از تجهیز کارگاه در چند نقطه و برنامه‌ریزی برای بهبود ایمنی و دسترسی روستائیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در بازدید از پایان قطعه دوم و روند اجرای قطعه سوم محور مرزن‌آباد–کجور، از تجهیز کارگاه در چند نقطه این محور خبر داد.

او با اشاره به دشواری تردد ساکنان حدود ۶۰ روستای محدوده مرزن‌آباد و کجور در روزهای پرتردد و هنگام یک‌طرفه‌شدن جاده گفت: برای بهبود دسترسی روستائیان، اجرای روکش آسفالت، خط‌کشی و اصلاح گاردریل‌ها در این محور در دستور کار قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در کنار تسهیل تردد مسافران و گردشگران، باید به دسترسی و نیازهای ساکنان روستاهای دو سوی محور نیز توجه ویژه شود.