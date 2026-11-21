به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، دکتر امیر حسین دارابی با اشاره به فرارسیدن هفته جهانی آگاهی از مقاومت میکروبی (۲۷ آبان تا ۳ آذر) اظهار کرد: مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها از سوی افراد باعث مقاومت میکروبی شده که اثربخشی درمان عفونت‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است.

وی افزود: تغییرات زیستی میکروارگانیسم‌ها موجب می‌شود دارو‌های ضدمیکروبی آنتی‌بیوتیک، ضدویروس، ضد قارچ و ضد انگل کارایی خود را از دست بدهند و نتیجه آن طولانی‌تر و دشوارتر شدن درمان، افزایش هزینه‌های سلامت، بستری بیشتر و افزایش عوارض و مرگ‌ومیر است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تأکید کرد: این پدیده به بیمارستان‌ها محدود نمی‌شود و سلامت انسان، حیوانات، گیاهان، امنیت غذایی، محیط زیست و اقتصاد جوامع را درگیر می‌کند؛ همچنین می‌تواند اثربخشی جراحی‌های پیچیده، پیوند اعضا و شیمی‌درمانی را تهدید کند.

دکتر دارابی تصریح کرد: مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک، استفاده از دارو‌های باقی‌مانده در منزل، مصرف آنتی‌بیوتیک برای بیماری‌های ویروسی مانند سرماخوردگی و آنفلوانزا و رعایت نکردن دستور مصرف، از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری و گسترش مقاومت میکروبی در کشور هستند؛ آنتی‌بیوتیک‌ها بر عفونت‌های ویروسی اثری ندارند و مصرف غیرضروری آنها زمینه انتخاب و گسترش باکتری‌های مقاوم را فراهم می‌کند.

وی گفت: شعار امسال هفته آگاهی «سلامت واحد، اقدام واحد؛ هم‌اکنون برای پیشگیری از مقاومت میکروبی اقدام کنیم» است که بر مسئولیت مشترک همه افراد و سازمان‌ها تأکید دارد.

دکتر دارابی عنوان کرد: برنامه‌های این هفته شامل آگاهی‌بخشی به سیاست‌گذاران، آموزش کارکنان نظام سلامت، پزشکان، داروسازان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها، جلب مشارکت دامپزشکی و بخش کشاورزی و استفاده از ظرفیت رسانه‌هاست.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اقدامات کلیدی مردم را پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک، تهیه دارو فقط با تجویز پزشک، رعایت دقیق دستور مصرف، خودداری از نگهداری و استفاده مجدد از دارو‌های باقی‌مانده و توصیه نکردن مصرف دارو به دیگران برشمرد و افزود: رعایت بهداشت فردی و شست‌وشوی صحیح دست‌ها، پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه، دریافت به‌موقع واکسن‌ها و رعایت بهداشت مواد غذایی، نیاز به مصرف دارو‌های ضدمیکروبی و گسترش مقاومت را کاهش می‌دهد.

وی مهار مقاومت میکروبی را مسئولیتی همگانی دانست و یادآور شد: مصرف منطقی داروها، پیشگیری از عفونت‌ها و حفاظت از محیط زیست، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ اثربخشی دارو‌های حیاتی برای نسل‌های آینده دارد.