دبیر ستاد برگزاری پنجمین المپیاد فرهنگی‌ورزشی کارکنان وزارت بهداشت گفت: این المپیاد ویژه آقایان از ۲۹ آبان تا ۲۸ آذر با حضور بیش از ۴ هزار نفر در ۹ رشته ورزشی برگزار می‌شود. شمار شرکت‌کنندگان در این دوره، نسبت به نخستین دوره نزدیک به چهار برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی، دبیر ستاد برگزاری پنجمین المپیاد فرهنگی‌ورزشی کارکنان وزارت بهداشت، با اشاره به استقبال کارکنان از این رویداد گفت: شرکت‌کنندگان در رشته‌های فوتسال، والیبال، شنا، بدمینتون، شطرنج، تنیس روی میز، دارت، تیراندازی و آمادگی جسمانی به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: میزان مشارکت در این دوره نسبت به نخستین دوره المپیاد نزدیک به چهار برابر افزایش داشته و در مقایسه با دوره گذشته نیز بیشتر شده است. رقابت‌های فوتسال نیز امروز با حضور ۶۶ تیم از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور آغاز شد.

هادی، توجه به سلامت جسمی و روانی کارکنان، افزایش نشاط و شادابی، تقویت همدلی و فراهم‌کردن فرصت تعامل میان کارکنان دانشگاه‌های مختلف را از اهداف برگزاری این رویداد‌ها برشمرد و گفت: این برنامه‌ها می‌توانند به ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به مردم کمک کنند. کارکنان نظام سلامت از مهم‌ترین سرمایه‌های وزارت بهداشت هستند و توجه به سلامت، رفاه و انگیزه آنان باید در اولویت قرار گیرد.

دبیر ستاد برگزاری المپیاد ادامه داد: در سال‌های اخیر، با برگزاری مستمر المپیاد‌های ورزشی و نخستین جشنواره فرهنگی‌ورزشی فرزندان کارکنان، تلاش شده است زمینه مشارکت بیشتر خانواده بزرگ نظام سلامت در برنامه‌های فرهنگی و ورزشی فراهم شود. افزایش شمار شرکت‌کنندگان در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد این رویداد‌ها به مطالبه‌ای ارزشمند در میان کارکنان تبدیل شده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد با توسعه زیرساخت‌های ورزشی و رفاهی، این برنامه‌ها در سال‌های آینده با گستردگی و کیفیت بیشتری برگزار شوند و افزود: وزارت بهداشت، به‌عنوان متولی سلامت جامعه، باید در توجه به سلامت جسمی و روانی کارکنان خود نیز الگو باشد.

هادی در پایان، برگزاری این رویداد را حاصل همکاری و هماهنگی مجموعه‌های مختلف دانست و ابراز امیدواری کرد شرکت‌کنندگان در کنار رقابتی سالم و حرفه‌ای، روز‌هایی سرشار از نشاط، همدلی و خاطرات خوش را تجربه کنند.