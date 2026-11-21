معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، از ورود بیش از ۱۴ هزار گردشگر، میزبانی از ۱۰۵ توراپراتور از حدود ۳۳ کشور و افزایش پرواز‌های خارجی و ثبت نصاب اقامتی پس از جنگ ۱۲ روزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی حسنلو گفت: توسعه گردشگری فرهنگی، ورزشی، تجاری و آموزشی، برگزاری رویداد‌های هدفمند و افزایش تاب‌آوری کسب‌وکار‌های گردشگری، از مهم‌ترین محور‌های برنامه‌های این حوزه است.

او با اشاره به شرایط اقتصادی و تحولات منطقه‌ای و تأثیر آن بر صنعت گردشگری افزود: گردشگری کیش حاصل عملکرد یک مجموعه یا معاونت به‌تنهایی نیست، بلکه نتیجه همکاری سازمان منطقه آزاد، مجموعه‌های تابعه، بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌هاست، چرا که گردشگری، محور اصلی اقتصاد و معیشت کیش به شمار می‌رود.

حسنلو با بیان اینکه شرایط امنیتی، اقتصادی و آمار اطمینان مسافران از مقصد، تأثیر مستقیمی بر تصمیم سفر دارد، افزود: در شرایط فعلی، تمرکز بر گردشگری داخلی در اولویت کوتاه‌مدت قرار گرفته و در کنار آن، توسعه بازار‌های خارجی و ایجاد مسیر‌های جدید پروازی نیز به‌عنوان برنامه‌های میان مدت دنبال می‌شود.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده از ابتدای فعالیت مجموعه جدید مدیریتی در حوزه گردشگری، گفت: از فروردین ۱۴۰۴، رویکرد توسعه گردشگری مبتنی بر رویداد و اجرای برنامه‌های متنوع در طول سال در دستور کار قرار گرفت و با شعار ۵۲ هفته، ۵۲ رویداد تلاش شد گردشگری کیش از سفر‌های صرفاً فصلی فاصله بگیرد و در تمام طول سال ظرفیت جذب گردشگر داشته باشد.

حسنلو برگزاری برنامه‌های معرفی ظرفیت‌های گردشگری کیش در بازار‌های بین‌المللی را از دیگر اقدامات انجام‌شده دانست و به حضور بیش از ۱۴ هزار گردشگر و میزبانی از ۱۰۵ تور اپراتور از حدود ۳۳ کشور اشاره کرد و با هدف آشنایی با ظرفیت‌ها و فرصت‌های گردشگری کیش انجام شد.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش برگزاری نشست‌ها و رویداد‌های تخصصی گردشگری، از جمله برنامه‌های مرتبط با بازار کشور‌های عضو اکو را فرصتی برای توسعه ارتباطات بین‌المللی، معرفی ظرفیت‌های جزیره و گسترش همکاری با فعالان صنعت گردشگری عنوان کرد.

حسنلو توسعه مسیر‌های پروازی خارجی و ایجاد مشوق برای شرکت‌های هواپیمایی را از دیگر اقدامات این حوزه برشمرد و گفت: در راستای تسهیل راه‌اندازی مسیر‌های جدید، حمایت‌هایی از جمله معافیت از هزینه خدمات فرودگاهی برای پرواز‌های ابتدایی مسیر‌های جدید و حمایت‌های تبلیغاتی در نظر گرفته شد تا شرکت‌های هواپیمایی برای برقراری پرواز و توسعه ارتباطات هوایی با کیش انگیزه بیشتری داشته باشند.

او با اشاره به راه‌اندازی مسیر پروازی دوشنبه تاجیکستان و پیگیری توسعه ارتباطات هوایی با بازار‌های منطقه افزود: برخی مسیر‌های خارجی با استقبال مسافران روبه‌رو شدند و در مسیر مسقط نیز افزایش تعداد پرواز‌ها متناسب با تقاضا انجام شد و تعداد پرواز‌های این مسیر از یک پرواز هفتگی به شش پرواز در هفته افزایش یافت.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش افزود: توسعه مسیر‌های هوایی، معرفی مقصد در بازار‌های هدف و همکاری با آژانس‌ها و فعالان گردشگری خارجی از جمله برنامه‌هایی است که برای افزایش سهم کیش از بازار گردشگری منطقه دنبال می‌شود، هرچند استمرار و گسترش این مسیر‌ها به شرایط منطقه، تقاضای سفر و پایداری عملیات پروازی وابسته است.

علی حسنلو با اشاره به برگزاری جشنواره تابستانی کیش ۰۵ افزود: برگزاری جشنواره و مجموعه برنامه‌های متنوع آن، در کنار ارائه مشوق‌ها و تسهیلات سفر و همراهی فعالان گردشگری، نقش مؤثری در افزایش جذابیت جزیره و جذب گردشگر در فصل تابستان داشت.

او افزود: در جریان برگزاری جشنواره تابستانی کیش ۰۵، افزایش تردد‌های هوایی نیز مشاهده شد و آمار پرواز‌های فرودگاه بین‌المللی کیش در مقاطع آغازین جشنواره، رشد بیش از ۴۰ درصدی را نشان داد؛ موضوعی که بیانگر تأثیر رویداد‌ها و برنامه‌های گردشگری بر تحریک تقاضای سفر و تقویت ارتباط هوایی جزیره است.

علی حسنلو با اشاره به عملکرد گردشگری جزیره پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: با وجود محدودیت‌ها و کاهش برخی پروازها، برگزاری جشنواره تابستانی و همراهی فعالان بخش خصوصی نقش مؤثری در بازگشت گردشگران داشت و در شهریور، مهر و آبان ۱۴۰۴ نصاب های اقامتی ماه‌های مشابه در کیش ثبت شد و روند گردشگری در برخی مقاطع به شرایط قابل توجهی رسید.

او با تأکید بر اینکه تعداد ورود مسافر به‌تنهایی معیار دقیقی برای ارزیابی گردشگری نیست، افزود: آمار اقامت در هتل‌ها و ماندگاری گردشگر از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد این حوزه است، چراکه بخشی از ورودی‌های کیش را افرادی تشکیل می‌دهند که لزوماً گردشگر نیستند.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش توسعه گردشگری فرهنگی و احیای ظرفیت‌های تاریخی کیش را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: ثبت ملی هشت اثر میراث ناملموس، پیگیری ثبت جهانی شهر تاریخی حریره و احیای ظرفیت‌های میراثی کمتر شناخته‌شده، در راستای تقویت هویت فرهنگی کیش و ایجاد تجربه‌های جدید برای گردشگران دنبال شده است.

علی حسنلو با اشاره به ضرورت ایجاد جاذبه‌های فرهنگی در کنار گردشگری تفریحی، افزود: مقصد گردشگری بدون موزه، میراث تاریخی و تجربه‌های فرهنگی، مقصدی کامل نخواهد بود؛ ازاین‌رو، بهره‌برداری از بنا‌های تاریخی، ایجاد فضا‌های فرهنگی و تبدیل برخی ساختمان‌های ارزشمند به موزه، از جمله اقدامات در مسیر توسعه گردشگری فرهنگی کیش است.

او تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری را یکی از ضرورت‌های آینده کیش دانست و افزود: گردشگری تجاری، آموزشی، ورزشی و فرهنگی می‌تواند در کنار گردشگری تفریحی، زمینه جذب گروه‌های مختلف گردشگر را فراهم کند و وابستگی اقتصاد کیش به یک نوع گردشگری را کاهش دهد.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی کیش، گفت: توسعه دوره‌های کوتاه‌مدت و تخصصی، گردشگری آموزشی و همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی، از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند علاوه بر جذب گردشگر، به توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تخصصی کیش کمک کند و راه‌اندازی مدرسه مدیریت هتلداری با همکاری مجموعه‌های دانشگاهی نیز دنبال شده است.

علی حسنلو، توسعه گردشگری ورزشی و دریایی را از دیگر ظرفیت‌های مهم کیش برشمرد و تصریح کرد: برخورداری کیش از امکانات ورزشی، شرایط طبیعی و ظرفیت‌های دریایی، زمینه مناسبی برای برگزاری رویداد‌های ورزشی و جذب گردشگران علاقه‌مند به این حوزه فراهم کرده است و در کنار این موضوع، حفظ محیط‌زیست دریایی و منابع طبیعی کیش نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او درباره ساماندهی فعالیت‌های گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات افزود: در حوزه صدور مجوزها، تلاش شده برخی فرآیند‌های زائد حذف و مسیر فعالیت کسب‌وکار‌ها تسهیل شود و نظارت بر کیفیت خدمات و رسیدگی به شکایت‌های گردشگران با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: استفاده از ارزیابان ناشناس برای بررسی کیفیت خدمات مراکز گردشگری، پایش نظرات گردشگران در بستر‌های اینترنتی و رسیدگی به شکایت‌ها، از جمله برنامه‌های نظارتی است که با هدف ارتقای استاندارد‌ها و افزایش رضایت گردشگران اجرا می‌شود.

علی حسنلو با اشاره به دریافت نشان تعالی گردشگری و کسب دو نشان الماس فعال گردشگری کشور برای عملکرد سال ۱۴۰۴ از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: این دستاورد حاصل مجموعه اقدامات، برنامه‌ریزی‌ها و همکاری فعالان گردشگری کیش است و می‌تواند زمینه تقویت انگیزه برای ادامه مسیر توسعه گردشگری را فراهم کند.

او سال ۱۴۰۵ را سالی دشوار و همراه با قطعیت نداشتن برای گردشگری کشور و کیش دانست و خاطرنشان کرد: با وجود ظرفیت‌های موجود و تجربه موفق بازگشت گردشگر در برخی مقاطع، استمرار رونق گردشگری به شرایط کشور، ثبات، برقراری پرواز‌ها و افزایش اطمینان مسافران وابسته است.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: حمایت از فعالان اقتصادی، افزایش تاب‌آوری کسب‌وکار‌های گردشگری، حفظ زیرساخت‌ها، تقویت بازار داخلی و ایجاد تنوع در محصولات گردشگری اهمیت بیشتری دارد و توسعه پایدار گردشگری تنها با افزایش ورود مسافر محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند استمرار فعالیت اقتصادی، افزایش کیفیت خدمات، تقویت دسترسی هوایی و همکاری بخش‌های کیش است.