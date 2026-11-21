به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار معوقه هفته دوم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران بین دو تیم شهروند قزوین و مس رفسنجان ساعت ۱۶ روز یکشنبه یکم آذرماه در سالن شهید بابایی شهر قزوین برگزار می‌شود.

در حال حاضر تیم شهروند قزوین با یک برد و سه امتیاز در رتبه پنجم جدول است و مس رفسنجان بدون برد و با دو امتیاز در رتبه هفتم قرار دارد.