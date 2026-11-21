امیر سرتیپ دوّم علی مهدوی ارشد نظامی ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد در نشست جهاد تبیین در حرم احمد بن موسی شاهچراغ (ع) گفت: «یک نفر برای همه، همه برای یک نفر»، این شعار ما در ارتش است.

تأکید ارشد نظامی ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد بر انسجام، وحدت و حفظ روحیه ملی مردم کشور

تأکید ارشد نظامی ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد بر انسجام، وحدت و حفظ روحیه ملی مردم کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده مرکز آموزش پیاده و ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، در نشست صد و چهل و ششم از سلسله مباحث «جهاد تبیین» و جلسه بیست و ششم از مبحث «بررسی ابعاد مختلف جنگ رمضان»، اظهار کرد: سختی‌هایی بر مردم ما تحمیل می‌شود، ولی ان‌شاءالله به فضل خدا از آن عبور می‌کنیم.

امیر سرتیپ دوّم علی مهدوی افزود: حماسه نیرو‌های مسلح از یک طرف، مردم مبعوث‌شده کشور از طرف دیگر و مهم‌تر از همه عنایت خدای بزرگ، مطمئناً پیروزی را برای ملّت ایران در پی خواهد داشت.

وی ولایت را نعمتی باارزش از سوی خداوند متعال دانست و گفت: زمانی که امام خمینی (قدس سره) رحلت کردند، پس از انتخاب رهبر جدید، در جامعه آرامش حاکم شد، همانند آن‌زمان، بعد از شهادت قائد امّت؛ امام سیدعلی خامنه‌ای (رضوان الله علیه) دیدیم که انتخاب شایسته رهبر جدید، در وضعیت ملتهب جامعه مایه آرامش و آسودگی فکر و اندیشه شد.

برای این نعمت باید شاکر و سپاسگزار باشیم. اگر چنین نکنیم، مطمئناً دچار کفران نعمت شده‌ایم. از خدای بزرگ می‌خواهیم در انجام وظیفه و مأموریت سربازی خود، تمام‌قد برای ملت مبعوث‌شده گام برداریم. از اینکه این توفیق نصیب ما شده تا در این راه باشیم، خداوند را بسیار شاکریم.

وی با تقدیر از تولیت آستان مقدس در برگزاری مستمر سلسله نشست‌های «جهاد تبیین» در حرم مطهر، به جنگ دشمن آمریکایی صهیونی علیه مردم ایران اشاره کرد و گفت: جنگ امروز، یک جنگ ترکیبی است؛ یعنی تمام شئون زندگی را دربرگرفته است. بخشی از آن، جنگ شناختی است و رسانه، ابزار ویژه‌ای در جنگ شناختی به شمار می‌رود. جهاد تبیین می‌تواند برای همه مردم بویژه جوانان، اثربخش باشد. این جهاد، جهاد اکبر است.

امیر مهدوی در ادامه به موقعیت منطقه غرب آسیا اشاره کرد و گفت: منطقه ما در غرب آسیا به سبب راهبردی بودن آن، اهمیت و جاذبه بسیاری دارد. بازیگرانی در منطقه حضور دارند که هریک دنبال منافع خود هستند. به همین خاطر، تحمل یک کشور مستقل که به دنبال آرمان‌های خودش باشد را ندارند. دلایلی که برای حمله به کشور ایران مطرح می‌شود، بهانه است. در برجام‌های یک، دو و سه، جریان همین بود؛ ریشه در اهداف دیگری دارد. آمریکا و کشور‌های غربی دنبال چیز‌های دیگری هستند.

وی، با بیان اینکه در شرایط حساس امروز، هرکس حرف از پراکندگی و اختلاف بزند، مطمئناً نفوذی است و اهدافی غیر از انسجام ملی، ایران، اسلام و قرآن مدنظرش است، گفت: من، چون نماینده ارتش هستم، از ارتش سخن می‌گویم. مأموریت همه ما یکی است؛ لباس‌هایمان فرق می‌کند و جنس کارمان بعضاً متفاوت است. هرکس در هر سازمان و نهادی و در هر مسئولیتی، باید در راستای مأموریت خود، درست کار کند.

ارشد نظامی ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، به حماسه دفاع مقدس هشت ساله اشاره کرد و گفت: در جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران، صدام به‌تنهایی پشت آن نبود و استکبار جهانی، تمام و کمال پشتش بود. یک سال اول، بحث تثبیت شرایط کشور بود و چه خون‌دل‌هایی که خورده شد. توصیه می‌کنم خاطرات شهید فلاحی را مطالعه کنید تا ببینید در سال اول جنگ چگونه جلوی پیشروی دشمن را گرفتیم. چه جانفشانی‌هایی صورت گرفت که واقعاً باید در تاریخ ثبت شود.

حماسه سی‌ و چهار روزه خرمشهر باید ثبت شود و برای جوانان الگو باشد. عملیات‌های توکل و نصر، عملیات بسیار تاکتیکی ثامن‌الائمه، بیت‌المقدس، فتح‌المبین، والفجر‌ها و کربلا‌ها صورت گرفت. جنگ، هشت سال طول کشید. رزمندگان و بسیجیان ما پای کار آمدند و مردم ما، با رهبری امام خمینی (قدس سره)، در برابر استکبار جهانی به پیروزی رسیدند.

وی ادامه داد: بعد از جنگ، دوره سازندگی آغاز شد. در زمان وقوع سیل و زلزله و آسیب‌های طبیعی، ارتش پیش از مدیریت بحران، پای کار می‌آمد. بعد از آن، جریان مدافعان حرم شکل گرفت. ببینید نیروی هوایی و نیروی زمینی ما چه عملیات‌های موفقی انجام دادند. «یک نفر برای همه، همه برای یک نفر»؛ این شعار ماست. نیاز و ضرورتی برای رسانه‌ای شدن همه فعالیت‌های ارتش نیست. اما آنهایی که باید بدانند، می‌دانند؛ چه دشمنان و چه دوستان.

امیر مهدوی، اظهار کرد: ما در حوزه نظامی بحثی داریم تحت عنوان «آیین دشمن‌شناسی»، یعنی جنگ‌افزار دشمن را بشناسی، تحرکاتش را بشناسی، تاکتیکش را بشناسی، نیروی انسانی‌اش را بشناسی و آماد و لجستیکش را بشناسی و ببینی طرف‌حساب چه کسی هستی. آمریکا زمانی کشوری بود که با حرکت یک ناو هواپیمابرش، یک حکومت سقوط می‌کرد، حال ببینید چگونه در برابر قدرت ایران، دچار عجز و استیصال شده است. فراموش نکنیم ملت مبعوث‌شده ایران بیش از دویست‌وپنجاه روز در میدان عمل پای کشورشان ایستاده‌اند و هر شب این تجمعات حماسی را برگزار می‌کنند. باید قدردان این مردم باشیم.

ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به پیچیدگی تهدیدات نظامی و فناوری‌های مورد استفاده دشمن، از جمله هوش مصنوعی و ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، اظهار کرد: نباید توانمندی‌های دشمن را دست‌کم گرفت. طرف مقابل برای اقدامات خود برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام داده است؛ بنابراین، آمادگی مستمر، شناخت دقیق تهدیدات، ارتقای توان دفاعی و برنامه‌ریزی هوشمندانه از ضرورت‌های اساسی مقابله با این تهدیدات است.

امیر مهدوی با تأکید بر اینکه مسئولان باید در تصمیم‌گیری‌های خود از تدبیر و آینده‌نگری برخوردار باشند، افزود: در مقابل استکبار جهانی کشوری ایستاده که متکی به ملت خودش است؛ متکی به جوانان غیّورش و متکی به مردمانی است که به آن ایمان دارند. بالاتر از همه اینها، خدای بزرگ را بالای سر خود دارد. مبارزه علیه استکبار سختی دارد؛ ملت ایران هزینه‌های زیادی پرداخت کرده است و مسئولان حق ندارند با تصمیم‌های شتاب‌زده و بدون پیوست کارشناسی، زمینه ایجاد مشکل برای مردم را فراهم کنند. دوران آزمون و خطا گذشته است و هر تصمیم باید با بررسی همه جوانب و در نظر گرفتن پیامد‌های آن اتخاذ شود. همه مسئولان باید با تدبیر و اندیشه از این ملّت مراقبت کنند.

وی با اشاره به وعده نصرت الهی به مومنان، اظهار کرد: مطمئن باشید که ما در این نبرد میان جبهه حق و باطل پیروز هستیم؛ این وعده خدا و سنت الهی است. ذره‌ای شک به دلتان راه ندهید. فرزندان شما در نیرو‌های مسلح، در سراسر گستره جغرافیایی کشور عزیزمان مستقر هستند و مطمئناً با تمام وجود تا پای جان خواهند ایستاد و با دشمن مقابله خواهند کرد.

امیر مهدوی، با اشاره به آمادگی کامل نیرو‌های مسلح در دفاع از کشور گفت: چندی پیش به سواحل مکران رفتم. وقتی اراده و ایمان قلبی رزمندگان را می‌بینید، انسان بسیار به خودش افتخار می‌کند. در اتاق جنگ، تحلیل‌گران کشور طراحی عملیات‌ها را انجام می‌دهند و حرکات دشمن را رصد می‌کنند. برای هر برنامه و اقدام دشمن مطمئناً اقدام لازم صورت می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه انسجام، وحدت و حفظ روحیه ملی مردم کشور، امروز بسیار حائز اهمیت است، گفت: سختی‌هایی بر مردم ما تحمیل می‌شود، ولی ان‌شاءالله به فضل خدا از آن عبور می‌کنیم. امیدوار باشیم و به عنایت خدای بزرگ توجه ویژه داشته باشیم. در این شرایط سخت جنگی، همه شاهد هستند دستی فراتر از دست انسان دارد امور را اداره می‌کند و قدرتی فراتر از قدرت انسان، هدایت‌گری می‌کند. حماسه نیرو‌های مسلح از یک طرف، مردم مبعوث‌شده کشور از طرف دیگر و مهم‌تر از همه عنایت خدای بزرگ، مطمئناً پیروزی را برای ملّت ایران در پی خواهد داشت.

ارشد نظامی ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، در بخش دیگری از سخنانش، ضمن گرامی‌داشت یاد خلبان شهید مجید کاظمی از فرماندهان یگان‌های عملیاتی نیروی هوایی ارتش و خلبان جنگنده بمب‌افکن که در سوّمین روز جنگ رمضان، پس از عملیات موفق علیه پایگاه آمریکا در قطر، به فیض شهادت نائل شد ، گفت: یاد شهیدانمان را گرامی می‌داریم و به روان پاکشان درود می‌فرستیم. از خدای بزرگ می‌خواهیم که در روز قیامت شفیع ما باشند. خوشا به حال شما مردم شیراز که قهرمانانی همچون شهید دوران و شهید کاظمی دارید. در این جنگ رمضان، یک شهید دوران دیگر تکرار شد. این شهید بزرگ، با اینکه از نسل و محدودیت‌های هواپیمای خودش آگاه بود و می‌دانست چه اتفاقی ممکن است برایش رخ دهد، قهرمانانه با لبخندی بر لب برای بمباران پایگاه آمریکا پرواز کرد.

از خدا می‌خواهم وضعیت آن سه خلبان دیگر هم مشخص شود. پیگیر هستیم؛ ولی اگر هم شهید شده باشند، به آرزوی خودشان رسیده‌اند. این نهایت آرزو و آمال ماست. از خدا می‌خواهیم در سربازی‌مان استوار باشیم و نگذاریم دشمن اهریمن به خاک ما، به ناموس ما و به کشور ما چشم طمع داشته باشد. خدا به ما این توفیق را بدهد که ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم.

سلسله مباحث «جهاد تبیین» با موضوع محوری «بررسی ابعاد مختلف جنگ رمضان»، پنجشنبه‌ها ساعت ۸:۳۰ صبح در تالار شهید آیت الله دستغیب حرم مطهر، با حضور عموم علاقه‌مندان برگزار می‌ شود.

همچنین فایل‌های صوتی و تصویری کامل جلسات در بخش ویژه پایگاه اطلاع‌رسانی آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیه السلام، به نشانی shahecheragh.ir/velayat قابل دریافت است.