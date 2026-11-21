رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر از جلوگیری از اقدام به شکار پرندگان وحشی و ضبط ادوات صید از یک گروه متخلف در منطقه جعفرآباد جنگل، در جریان گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیده خدنگی با اشاره به تداوم پایش و نظارت زیست محیطی در عرصه‌های طبیعی شهرستان اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت این اداره روز گذشته ۲۹ آبان ماه، حین گشت و کنترل اراضی حاشیه‌ای شهرستان در منطقه جعفرآباد جنگل، با گروهی از صیادان پرندگان وحشی برخورد کردند و با ضبط ادوات صید، از اقدام به شکار و آسیب به حیات وحش منطقه جلوگیری کردند.

وی با بیان اینکه حضور مستمر نیرو‌های یگان حفاظت در عرصه‌های طبیعی با هدف صیانت از سرمایه‌های طبیعی انجام می‌شود، افزود: مقابله با شکار و صید غیرمجاز، جلوگیری از تخریب زیستگاه‌ها، حفاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی و ارتقای امنیت زیست‌محیطی مناطق، از مهم‌ترین اهداف این گشت‌ها و پایش‌های میدانی است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان تصریح کرد: هرگونه تخلف زیست‌محیطی مطابق قوانین و مقررات به مراجع ذیصلاح معرفی می‌شود و با متخلفان بدون اغماض و در چارچوب ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

خدنگی در پایان از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات لازم در اسرع وقت انجام شود.