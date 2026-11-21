به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی، گفت: در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر خراسان جنوبی، تاکنون تخصیص طرح برای ۲۰ هزار و ۸۳۳ متقاضی انجام شده است.

قاسم تنها افزود: از این تعداد، ۲۰ هزار و ۲۶۱ واحد پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند و عملیات اجرایی ۲۰ هزار و ۲۳۳ واحد آغاز شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی افزود: همچنین ۱۸هزار و ۲۱۸ واحد عملیات اجرای فونداسیون و ۱۳ هزار و ۹۴۱ واحد عملیات اجرای اسکلت و سقف به اتمام رسیده‌است.

تنها با اشاره به آخرین وضعیت مراحل ساخت واحد‌ها گفت: ۱۲ هزار و ۹۰۸ واحد در مرحله اجرای سفت‌کاری قرار دارند و عملیات نازک‌کاری ۸ هزار و ۳۶۷ واحد نیز به پایان رسیده است.

به گفته وی تاکنون عملیات اجرایی ۸ هزار و ۲۷۹ واحد به پایان رسیده و برای این واحد‌ها پایان کار صادر شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات این مجموعه در حوزه مسکن افزود: فعالیت‌های بنیاد مسکن در دو بخش شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر و روستا‌ها دنبال می‌شود.