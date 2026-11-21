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جمعی از دانش آموزان شهرستان فیروزآباد در قالب اردوی سه روزه راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،سه دستگاه اتوبوس حامل دانشآموزان دختر شهرستان فیروزآباد در قالب اردوی سهروزه راهیان نور، عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.
این اردو با هدف آشنایی نسل جوان و دانشآموزان با خاطرات و پیامهای هشت سال دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و رشادت رزمندگان و شهدا برگزار شده است.
شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.