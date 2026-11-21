به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،سه دستگاه اتوبوس حامل دانش‌آموزان دختر شهرستان فیروزآباد در قالب اردوی سه‌روزه راهیان نور، عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

این اردو با هدف آشنایی نسل جوان و دانش‌آموزان با خاطرات و پیام‌های هشت سال دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و رشادت رزمندگان و شهدا برگزار شده است.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.