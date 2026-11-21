به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان، امیرحسین علیزاده در مسابقات قهرمانی پاراتکواندو جهانی ۲۰۲۶ در شهر موجو کره‌جنوبی، با سه برد پیاپی، به یک‌چهارم نهایی راه‌یافت.

علیزاده در این مسابقات در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم کلاس K ۴۴ به میدان می رود.

در مرحله یک شانزدهم نهایی، امیرحسین علیزاده ۲ بر صفر امیر بهلون از نپال را از پیش رو برداشت.

علیزاده دو راند بازی را به‌ترتیب با نتایج ۰-۶ و ۸-۱۲ پیروز شد و با این برد به یک هشتم نهایی صعود کرد.

در مرحله یک هشتم نهایی نیز علیزاده با همین نتیجه گوانهان لی نماینده کشور میزبان (کره جنوبی) را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد.

علیزاده در یک بازی نزدیک و با نتایج ۸-۸ و ۲-۶ پیروزی را به دست آورد و با این برد به یک چهارم نهایی صعود کرد.