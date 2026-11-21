معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از طرح‌های غرب مازندران اعلام کرد: عملیات اجرایی باند دوم محور مرزن‌آباد–دزدبن به طول ۱۵ کیلومتر در دست اقدام است که نیمی از پیشرفت فیزیکی کنونی آن در دولت چهاردهم محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه بازدید وزیر راه و شهرسازی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل و راهسازی غرب استان مازندران، آخرین وضع اجرایی محور مرزن‌آباد–دزدبن را تشریح کرد.

او با اشاره به اینکه این طرح به طول ۱۵ کیلومتر در دست اجراست، اظهار داشت: در حال حاضر این محور بیش از ۲۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که ۱۲ درصد آن —معادل نیمی از کل پیشرفت طرح— در دولت چهاردهم محقق شده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با تأکید بر اهمیت این محور افزود: محور مرزن‌آباد–دزدبن به دلیل نقش کلیدی در اتصال شمال و جنوب کشور و هدایت حجم عمده‌ای از ترافیک استان تهران به غرب مازندران، از طرح های اولویت‌دار شرکت ساخت به شمار می‌رود و سرعت‌بخشی به تکمیل آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در بخش دیگری از این بازدید، با بررسی روند تعریض پل‌های محور چالوس–رامسر، از آخرین وضعیت تعریض پل هچیرود بازدید کرد و گفت: تعریض سه پل هچیرود، اسپی‌رود و پسندیده‌رود در دستور کار قرار داشت که تاکنون عملیات اجرایی دو پل به پایان رسیده و عملیات تعریض پل هچیرود نیز با جدیت در دست اقدام است.