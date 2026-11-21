کارشناس هواشناسی از تداوم پایداری جو، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرجمعیت استان مرکزی و نبود بارش قابل‌توجه طی هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بررسی آخرین الگو‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد جو استان مرکزی طی امروز و فردا عمدتاً پایدار خواهد بود و آسمان استان در بیشتر ساعات صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

در مناطق مستعد نیز غبار محلی دور از انتظار نیست و در صورت کنترل نشدن منابع انتشار آلودگی، غلظت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرجمعیت استان، به‌ویژه شهر اراک، افزایش خواهد یافت.

از نظر دمایی نیز با توجه به الگوی جوی حاکم، هوای استان طی هفته جاری نسبتاً گرم خواهد بود.

همچنین فردا با افزایش ابرناکی در برخی ساعات، آسمان استان قسمتی ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود؛ اما بر اساس شرایط جوی، طی یک هفته آینده بارش قابل‌توجهی در استان مرکزی انتظار نمی‌رود.