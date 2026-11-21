تیم پاراتکواندوی ایران در ادامه رقابت‌های قهرمانی جهان، با درخشش مریم عبدالله‌پور و امیرمحمد حقیقت‌شناس، دو مدال طلای دیگر کسب کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پاراتکواندو قهرمانی جهان با حضور ورزشکارانی از ۶۲ کشور به میزبانی شهر موجو در کره جنوبی در حال برگزاری است و نمایندگان ایران موفق شدند دو مدال طلای دیگر به مجموع مدال‌های کشورمان اضافه کنند.

در وزن ۵۷- کیلوگرم، مریم عبدالله‌پور پس از شکست کویاما از مکزیک و داسمالووا از قزاقستان با نتایج مشابه ۲ بر صفر، در مرحله نیمه‌نهایی مقابل غمزه اوزجان از ترکیه قرار گرفت و با وجود واگذاری راند نخست، در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید.

عبدالله‌پور در دیدار فینال نیز برابر کاردوسو از برزیل به برتری در دو راند دست یافت و صاحب مدال طلای این رقابت‌ها شد.

همچنین در وزن ۷۰- کیلوگرم، امیرمحمد حقیقت‌شناس پس از استراحت در دور نخست، دین محمداوف از قزاقستان را در دو راند شکست داد. وی در ادامه با پیروزی مقابل سدانو از برزیل راهی مرحله نیمه‌نهایی شد و در این مرحله نیز آساموا از ساحل عاج را از پیش رو برداشت.

نماینده کشورمان در دیدار فینال برابر گارسیا از مکزیک به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر یک در راندشماری به پیروزی رسید تا دومین مدال طلای این روز را برای ایران به ارمغان بیاورد.

در ادامه این رقابت‌ها، امیرحسین علیزاده در وزن ۶۳- کیلوگرم پس از پیروزی مقابل نمایندگان نپال و کره جنوبی، برابر پاراتکواندوکار ساحل عاج شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

گفتنی است پیش از این نیز آیلار جامی یک مدال طلا و زهرا رحیمی یک مدال نقره برای تیم ملی ایران کسب کرده بودند تا شمار مدال‌های طلای کشورمان در این رقابت‌ها به سه مدال برسد.