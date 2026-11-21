استاندار خراسان جنوبی: رضایتمندی مردم، تأمین کالا‌های اساسی و تقویت مرز‌ها سه اولویت اصلی مدیریت استان است.

تاکید استاندار خراسان جنوبی بر رضایتمندی مردم، تامین کالاهای اساسی و تقویت مرزها

تاکید استاندار خراسان جنوبی بر رضایتمندی مردم، تامین کالاهای اساسی و تقویت مرزها

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، هاشمی استاندار خراسان جنوبی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع، افزایش صادرات و واردات از مرزها، تقویت مبادلات مرزی، جذب اعتبارات ملی و آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای شرایط اضطراری تأکید کرد.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش رضایتمندی مردم گفت: مردم سرمایه اصلی نظام هستند و همه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید با تکریم ارباب‌رجوع، پاسخگویی مناسب و تسهیل امور مردم، برای افزایش اعتماد عمومی تلاش کنند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف گفت: اگرچه بیشتر مدیران استان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم عملکرد مطلوبی داشته‌اند، اما گاهی ضعف ارتباط بدنه کارشناسی دستگاه‌ها با مردم موجب نارضایتی می‌شود؛ بنابراین این موضوع باید با جدیت در همه مجموعه‌ها پیگیری شود.

استاندار افزود: روند نارضایتی در برخی دستگاه‌ها افزایشی است و مدیران مربوط باید برای رفع مشکلات و بهبود کیفیت خدمات اقدام جدی داشته باشند.

هاشمی با اشاره به شرایط اقتصادی و ظرفیت‌های ایجادشده در مرز‌ها گفت: شرایط کنونی می‌تواند فرصت ارزشمندی برای جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه استان‌های مرزی باشد و باید از این فرصت برای افزایش صادرات و واردات استفاده کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی گمرک گفت: افتتاح طرح مرتبط با گمرک در دهه فجر باید به‌عنوان مصوبه جلسه پیگیری شود و دستگاه‌های اجرایی نیز در صورت نیاز، همکاری و حمایت لازم را انجام دهند.

استاندار همچنین با اشاره به تخصیص ۱۰۰ درصدی ۶۳ میلیارد تومان اعتبار در حوزه کولبری افزود: باید با تعیین تکلیف سهم درآمد‌های استانی و همکاری گمرک، زمینه بهره‌مندی بیشتر مردم از منافع مبادلات مرزی فراهم شود.

وی با بیان اینکه فعالیت مرز‌های یزدان و ماهیرود در حال حاضر برقرار است، بر پیگیری فعال‌سازی سایر ظرفیت‌های مرزی از جمله مرز‌های مورد اشاره تأکید کرد و گفت: تقویت مبادلات مرزی علاوه بر افزایش درآمد، به ماندگاری جمعیت در مناطق مرزی کمک می‌کند.

هاشمی در ادامه، ارتقای بهره‌وری و جذب اعتبارات ملی را از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد مدیران دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید سهم استان از اعتبارات ملی و منابع وزارتخانه‌ها را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: مدیران کل برای پیگیری مطالبات و جذب اعتبارات مورد نیاز استان می‌توانند از ظرفیت نمایندگان استفاده کنند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.

استاندار همچنین با قدردانی از عملکرد مجموعه فولاد استان در زمینه افزایش تولید، توسعه ظرفیت و پرداخت به‌موقع حقوق کارگران گفت: موضوع اختصاص و ماندگاری مالیات واحد‌های بزرگ صنعتی در استان باید پیگیری شود تا منابع حاصل به توسعه و آبادانی خراسان جنوبی کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت ارائه گزارش جامع و واقعی دستگاه‌های اجرایی در نشست پیش‌رو با قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی تأکید کرد.

هاشمی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب، برق و گاز گفت: همه دستگاه‌های اجرایی از استانداری تا سایر مجموعه‌ها موظف به رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی هستند و نباید اجرای طرح‌های بزرگ تأمین انرژی، موجب مصرف بی‌رویه شود.

وی با اشاره به آماده بهره‌برداری بودن پروژه بزرگ انتقال گاز در شرق کشور گفت: با بهره‌برداری از این طرح، امکان تزریق بیش از ۷.۵ میلیون مترمکعب گاز در مدت چهار ساعت فراهم خواهد شد که اتفاق مهمی برای منطقه است.

استاندار همچنین بر آمادگی صددرصدی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با شرایط خاص تأکید کرد و گفت: تأمین دارو، آرد، کالا‌های اساسی، سوخت و خدمات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

وی افزود: ستاد مدیریت بحران و قرارگاه‌های مربوط باید جلسات منظم و هفتگی داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه اتفاق، بدون ایجاد نگرانی و التهاب در جامعه، خدمات‌رسانی به مردم با آرامش و انسجام ادامه یابد.

نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از استاندار و مدیران اجرایی استان، عملکرد مجموعه مدیریتی خراسان جنوبی در مدیریت شرایط دشوار و عبور از پیامد‌های جنگ‌های اخیر را قابل تقدیر دانست.

اسحاقی گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، استان‌ها با فشار‌های اقتصادی و نظامی مواجه شدند، اما با مدیریت استاندار، همراهی مدیران و هماهنگی دستگاه‌ها، خراسان جنوبی با وجود آسیب‌های وارده، از حرکت و فعالیت بازنماند و روند بهبود شرایط نیز ادامه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مستند دستگاه‌های اجرایی به گزارش‌های نظارتی افزود: لازم است برای هر گزارش، مهلت مشخصی تعیین شود تا دستگاه مربوط با ارائه مستندات، اقدامات انجام‌شده و روند اصلاح مشکلات را تشریح کند.

اسحاقی همچنین با اشاره به عملکرد برخی دستگاه‌ها در حوزه بهداشت و درمان، از تأمین حدود ۵۷۰ میلیارد تومان تجهیزات و برنامه ورود متخصصان جدید به استان خبر داد و بر ضرورت انعکاس دقیق این اقدامات در ارزیابی‌های مدیریتی تأکید کرد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، بازگشت حساب‌های بانکی شرکت‌ها و صنایع و معادن به داخل استان محل فعالیت آنها را از مطالبات مهم دانست و گفت: اجرای دستور رئیس‌جمهور در این زمینه می‌تواند به تقویت منابع مالی استان‌ها و بهره‌مندی مردم از ظرفیت اقتصادی واحد‌های تولیدی کمک کند.

وی همچنین خواستار هماهنگی با استاندار پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره تغییر ساختار‌ها و اجرای طرح‌های مرتبط با طرح مانا شد و هشدار داد: برخی تغییرات ساختاری بدون بررسی آثار اجتماعی ممکن است به نارضایتی و ایجاد بحران در مناطق مختلف منجر شود.

اسحاقی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت مرز یزدان گفت: تقویت زیرساخت‌ها و اختصاص اعتبار برای توسعه فعالیت‌های کولبری و مبادلات مرزی در این منطقه، تنها به نفع شهرستان‌های مرزی نیست، بلکه می‌تواند منافع اقتصادی آن به سراسر استان خراسان جنوبی برسد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریتی استان، بر تداوم همدلی و همکاری برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم تأکید کرد.