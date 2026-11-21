رقابت‌های پتانک استان قم در ماده انفرادی با حضور ۳۲ ورزشکار از ماداگاسکار، تهران و قم برگزار شد و حاج سراج ناصر از ماداگاسکار عنوان قهرمانی این مسابقات را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در پایان این رقابت‌ها، حاج سراج ناصر به مقام نخست رسید، معین‌رضا گوانی نایب‌قهرمان شد و مهرداد فروهر و علیرضا جلیلی به‌ترتیب رتبه‌های سوم و چهارم را کسب کردند.

این مسابقات با همکاری باشگاه پتانک معلم و حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان قم، هیأت انجمن‌های ورزشی استان، هیأت بیماران خاص و پیوند اعضای استان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم برگزار شد.