رئیس اداره کالای راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان از آغاز روند صدور حواله و توزیع سهمیه روغن موتور ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حسن محمدی،درباره نحوه توزیع سهمیه روغن ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: این سهمیه از سوی سازمان صمت در نظر گرفته شده که توزیع آن در حال حاضر از طریق صنف و عاملان مربوطه و بر اساس ضوابط مشخص انجام می‌شود.

وی با اشاره به نحوه توزیع سهمیه میان ناوگان حمل و نقل عمومی افزود: در حال حاضر توزیع روغن با تخصیص سهمیه به ناوگان مسافری و باری آغاز شده است و این روند در پایانه‌ها اجرایی می‌شود.

محمدی درباره شیوه دریافت این سهمیه گفت: برابر هماهنگی بعمل آمده با صنوف مربوطه و عاملین توزیع روغن موتور، در حال حاضر توزیع برای ناوگان مسافری و باری مرکز استان از طریق حواله در ترمینال مرکز استان انجام می‌شود و با توجه به پیگیری‌ها و هماهنگی‌های بعمل آمده با سازمان صمت استان، به مرور به سایر شهرستان‌های استان تسری می‌یابد.

رئیس اداره کالای اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان افزود: چنانچه اداره‌کل صمت استان سهمیه روغن عاملان را اعلام کند، صدور حواله و توزیع روغن در شهرستان‌ها نیز انجام می‌شود.