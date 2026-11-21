به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ حسن صیاد زمردی گفت: در راستای ساده‌سازی فرآیند تعیین و پرداخت مالیات، برای عملکرد سال ۱۴۰۴، صاحبان مشاغل باید با استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و یا بهره‌مندی از اظهارنامه پیش‌فرض مالیاتی، حداکثر تا پایان وقت امروز ۳۰ آبان برای تعیین تکلیف مالیات خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس ضوابط اعلام‌شده، صاحبان مشاغلی که میزان فروش آنها در سال ۱۴۰۴ حداکثر ۷۲ میلیارد تومان باشد، امکان بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ را خواهند داشت، افزود: در این شیوه، مؤدیان واجد شرایط بدون نیاز به طی فرآیند معمول ارائه اظهارنامه و رسیدگی مالیاتی، می‌توانند از طریق فرم مالیات مقطوع برای تعیین تکلیف مالیات خود اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با تشریح نحوه محاسبه مالیات در قالب تبصره ماده ۱۰۰ گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان و با در نظر گرفتن ضرایب سودآوری، مالیات مقطوع را تعیین می‌کند که این امر موجب تسهیل محاسبه مالیات و کاهش تکالیف اداری صاحبان مشاغل می‌شود.

حسن صیاد زمردی با اشاره به نتایج اجرای این تسهیلات در گیلان، افزود: در عملکرد سال ۱۴۰۴، مالیات حدود ۷۵ درصد صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰ در استان صفر تعیین شده است.

وی گفت: برای اطلاع‌رسانی به این گروه از مؤدیان نیز پیامک ارسال شده و این افراد در صورت صفر بودن مالیات تعیین‌شده، نیازی به مراجعه حضوری و یا انجام اقدام دیگری ندارند.