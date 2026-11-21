به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، واژگونی پراید در کیلومتر ۵۳ محور میامی به سبزوار یک کشته و یک مصدوم ، سقوط از پل کامیونت ایسوزو در کیلومتر ۱۰ محور ایوانکی به شریف آباد ۲ مصدوم ، واژگونی سمند در کیلومتر ۱۳۰ محور سبزوار به میامی ۲ کشته ، سقوط از پل پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۳۰ محور سمنان به دامغان یک کشته ، انحراف از جاده و حریق پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۸ محور سمنان به سرخه یک مصدوم ، سقوط از پل پژو پارس در کیلومتر ۷۷ محور میامی به سبزوار ۸ مصدوم ، واژگونی کوییک در کیلومتر ۱۸۰ محور سبزوار به میامی یک کشته و ۵ مصدوم برجای گذاشت.