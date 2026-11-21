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به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سردار نعمت‌الله باقری؛ فرمانده سپاه لرستان، در دیدار فرماندهان، کارکنان و بسیجیان سپاه لرستان با نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به فعالیت های بسیج در حوزه ی محرومیت‌زدایی و حمایت از افراد نیازمند گفت:ساخت ۲۲۰ واحد مسکونی برای محرومان با همکاری کمیته امداد استان آغاز شده که این واحدها هم اکنون در مراحل پایانی ساخت قرار دارند.



فرمانده سپاه لرستان بیان کرد : همچنین سال گذشته ۳۳۰ میلیارد تومان در حوزه ی اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفت و طرح‌های مختلفی در این حوزه در حال انجام است.



وی افزود تأمین و توزیع بسته‌های معیشتی، ارائه ی خدمات سلامت، کمک به اسکان نیازمندان و پشتیبانی از خانواده‌های محروم از جمله برنامه‌هایی است که در طول سال با مشارکت مجموعه‌های مختلف در استان اجرا می‌شود.

