ساخت ۲۲۰ واحد مسکونی سپاه لرستان برای نیازمندان
فرمانده سپاه لرستان گفت: ساخت ۲۲۰ واحد مسکونی برای محرومان استان با همکاری کمیته امداد حضرت امام(ره) آغاز شده که این واحدها هم اکنون در مراحل پایانی ساخت قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سردار نعمتالله باقری؛ فرمانده سپاه لرستان، در دیدار فرماندهان، کارکنان و بسیجیان سپاه لرستان با نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به فعالیت های بسیج در حوزه ی محرومیتزدایی و حمایت از افراد نیازمند گفت:ساخت ۲۲۰ واحد مسکونی برای محرومان با همکاری کمیته امداد استان آغاز شده که این واحدها هم اکنون در مراحل پایانی ساخت قرار دارند.
فرمانده سپاه لرستان بیان کرد: همچنین سال گذشته ۳۳۰ میلیارد تومان در حوزه ی اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفت و طرحهای مختلفی در این حوزه در حال انجام است.
وی افزود تأمین و توزیع بستههای معیشتی، ارائه ی خدمات سلامت، کمک به اسکان نیازمندان و پشتیبانی از خانوادههای محروم از جمله برنامههایی است که در طول سال با مشارکت مجموعههای مختلف در استان اجرا میشود.
باقری بیان کرد: به منایبت هفته بسیج امروز شنبه۳۰ آبان ۱۴۰۵ ، ۳۱ هزار بسته حمایتی شامل لوازم ضروری زندگی، کالاهای موردنیاز خانوار و جهیزیه با مشارکت کمیته امداد، بنیاد برکت، پایگاههای مقاومت بسیج و خیران میان نیازمندان استان توزیع شد.