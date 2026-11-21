\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c \u067e\u0627\u0631\u0633\u0627 \u0622\u0642\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc \u0628\u0647 \u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646\u0627\u062a \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0628\u0633\u06a9\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0632\u06cc\u0631 \u06f1\u06f6 \u0633\u0627\u0644 \u062f\u0639\u0648\u062a \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0631\u062f\u0648\u06cc \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0628\u0633\u06a9\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0632\u06cc\u0631 \u06f1\u06f6 \u0633\u0627\u0644 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u06f2\u06f9 \u0648 \u06f3\u06f0 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0644 \u0633\u0627\u0644\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u06a9\u0634\u0648\u0631\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0642\u062f\u0633 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.