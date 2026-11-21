به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، در ادامه مسابقات قهرمانی جوانان جهان دیگر نماینده ایران سپهر نوروزی با شکست نماینده گرجستان به دور بعد صعود کرد.

سومین روز از رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان در حالی امروز (شنبه) در تاشکند ازبکستان پیگیری شد که دو نماینده ایران در اوزان ۹۰- و ۱۰۰+ کیلوگرم به مصاف رقبای خود رفتند.

در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم محمدپوریا بنائیان از خراسان رضوی در نخستین دیدار خود برابر آدیلژان ژائودینوف از قزاقستان قرار گرفت و موفق نشد از سد حریف خود عبور کند و با واگذاری نتیجه از ادامه رقابت‌ها بازماند.

در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم سپهر نوروزی پس از استراحت در دور نخست در دومین مبارزه خود برابر لوکا تودورادزه از گرجستان دارنده رتبه ششم جهان روی تاتامی رفت و با نمایشی قدرتمند موفق شد حریف خود را با ایپون شکست دهد. نوروزی با این پیروزی ارزشمند به مرحله بعد راه یافت و در ادامه باید به مصاف نماینده چین برود.

هدایت تیم ملی جودوی جوانان ایران در این رقابت‌ها بر عهده محمد محمدی بریمانلو است. ⁩⁩