تیم ملی کاراته ایران با شکست مقابل ترکیه، راهی دیدار نهایی رده بندی جام جهانی شد تا فردا برای کسب مدال برنز به میدان برود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های جام جهانی کاراته، دیدار‌های مرحله نیمه‌نهایی کومیته تیمی مردان برگزار شد و تیم کشورمان به مصاف ترکیه رفت.

مردان کاراته ایران که در مرحله مقدماتی و در گروه دوم، با چهار پیروزی متوالی برابر استرالیا، چین، الجزایر و مونته‌نگرو به‌عنوان صدرنشین راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شده بودند، در این مرحله نیز با شکست ایتالیا به نیمه‌نهایی صعود کردند.

صالح اباذری شروع کننده این مبارزه بود که در پایان به تساوی با حریف ترک خود رضایت داد. در ادامه مرتضی نعمتی در حالی که تا ثانیه‌های پایانی از حریف عقب بود در نهایت ۳ بر ۲ «انیس بولات» را شکست داد.

سومین مبارزه هم بین محمود نعمتی و «حسن ارسلان» بدون تبادل امتیاز و با نتیجه مساوی خاتمه یافت. «اکتاش» سرگروه کهنه کار ترک‌ها در پیکار با مهدی عاشوری ۸ بر ۳ به برتری دست یافت تا در شرایط تساوی یک بر یک کار به مبارزه پنجم کشیده شود. علی اصغر آسیابری آخرین نماینده کشورمان «ارن آکاورات» را پیش رو داشت که با شکست ۸ بر صفر میدان مبارزه را ترک کرد.

با احتساب این نتیجه تیم ملی ایران ۲ بر یک به ترکیه باخت تا فردا برای کسب مدال برنز تلاش کند.