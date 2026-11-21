به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،مصطفی ترکمان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه صنایع تبدیلی و غذایی استان افزود: بیش از ۱۰۸ واحد سردخانه‌ای با ظرفیت حدود ۳۳۰ هزار تن در استان همدان فعالیت دارند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به جایگاه استان در صنایع غذایی تصریح کرد: همدان یکی از قطب‌های تولید ترشی و شوریجات کشور است و با فعالیت حدود ۱۰۶ واحد فرآوری و تولید سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن، رتبه نخست کشور را در این حوزه دارد.

آقای ترکمان با بیان اینکه استان همدان در زمینه تصفیه و بسته‌بندی کشمش نیز رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است گفت: بیش از ۴۸ واحد تصفیه و بسته‌بندی کشمش در شهرستان ملایر فعالیت دارند

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خاطرنشان کرد:توسعه صنایع تبدیلی و غذایی، افزایش ظرفیت نگهداری و فرآوری محصولات کشاورزی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، از اقدامات مهم در راستای ایجاد ارزش افزوده و تقویت جایگاه محصولات کشاورزی استان همدان است.