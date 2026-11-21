مرکز ملی فضای مجازی از نخبگان، صاحب نظران و فعالان بخش خصوصی دعوت کرد تا درخصوص پیش نویس سند «نظام حقوقی فضای مجازی کشور» برای استقرار حکمرانی قانونمند، هماهنگ و مقتدر در این حوزه، اعلام نظر کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، پیش نویس سند «نظام حقوقی فضای مجازی کشور» که سومین اقدام کلان سند راهبردی ایران در فضای مجازی است، با هدف بهره گیری از نظرات و دیدگاه های نخبگان، صاحب نظران و فعالان بخش خصوصی در اختیار تشکل های تخصصی مرتبط، فعالان بخش خصوصی، اندیشه ورزان و صاحب نظران این حوزه قرار گرفته و پس از جمع بندی نظرات و پیشنهادهای دریافتی از تشکل ها، کارشناسان و فعالان بخش خصوصی، نسخه نهایی سند برای بررسی و تصویب به صحن شورای معین شورای عالی فضای مجازی کشور ارائه خواهد شد.

این سند که در راستای تحقق دستورات رهبر شهید انقلاب در احکام دور اول و دوم انتصاب اعضای شورای عالی به خصوص بند (10) حکم دوم ناظر بر «تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی موردنیاز فضای مجازی» تدوین شده است، در جلسات کمیته تخصصصی مربوطه توسط معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و پس از جمع آوری نظرات و پیشنهادات، نسخه نهایی آن چارچوبی راهبردی برای شناسایی و حل مسائل اولویت‌دار حقوقی حکمرانی فضای مجازی، رفع خلأهای قانونی، هماهنگی بین‌نهادی و تحقق استقلال و اقتدار ملی در فضای مجازی فراهم می آورد.

همچنین پس از تصویب نهایی، این سند جایگاه سیاستی داشته و به‌عنوان سند راهبردی و بالادستی نظام حقوقی فضای مجازی برای تمامی دستگاه‌های مربوطه لازم الاجرا خواهد بود. کارشناسان و متخصصان مربوطه می توانند برای دریافت نسخه پیش نویس این سند بر روی لینک زیر کلیک کنند.

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