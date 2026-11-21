برخورد اتوبوس با تریلی در کیلومتر ۴۵ جاده لارستان به جهرم، یک جانباخته و پنج مصدوم برجای گذاشت.

یک فوتی و پنج مصدوم در برخورد اتوبوس و تریلی در جاده لارستان به جهرم

یک فوتی و پنج مصدوم در برخورد اتوبوس و تریلی در جاده لارستان به جهرم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس جمعیت هلال‌احمر لارستان گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف یک دستگاه اتوبوس با تریلی در کیلومتر ۴۵ جاده لارستان-جهرم به هلال‌احمر، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.

مجتبی شریف زاده افزود: نجاتگران با ایمن‌سازی محل حادثه و کنترل ترافیک، اقدام به رهاسازی و اقدامات پیش بیمارستانی برای پنج مصدوم حادثه کردند و مصدومان را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس و پیکر فرد جان‌باخته را به عوامل انتظامی تحویل دادند.