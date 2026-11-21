استاندار بوشهر بر توسعه زیرساخت‌های شیلاتی، حمایت از فعالان این حوزه و حرکت به سمت روش‌های نوین تولید برای افزایش بهره‌وری تأکید کرد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع استاندار بوشهر همزمان با ۲۱ نوامبر، روز جهانی شیلات، در دیدار با کارکنان اداره کل شیلات استان، با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در بخش شیلات استان در سال‌های اخیر، توسعه این بخش را زمینه‌ساز رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش سهم بوشهر در بازار‌های داخلی و خارجی دانست.

وی با اشاره به هدف‌گذاری تولید ۶۸ هزار تن میگوی پرورشی تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، گفت: پیش‌بینی می‌شود تولید میگوی استان امسال از ۴۰ هزار تن عبور کند که نویدبخش حرکت به سمت تحقق این هدف است.

استاندار بوشهر با اشاره به توان رقابتی میگوی استان در بازار‌هایی همچون روسیه، افزود: برای تقویت این جایگاه، اصلاح شیوه‌های سنتی تولید و استفاده از روش‌های نوین برای افزایش بهره‌وری ضروری است. در همین راستا تفاهم‌نامه‌های مناسبی با شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد شده و سرمایه‌گذاری‌هایی با اعتباری بیش‌از هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف این صنعت در حال انجام است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر نیز با اشاره به جایگاه مهم شیلات در اقتصاد و اشتغال استان، بر ظرفیت‌های گسترده بوشهر در حوزه صید و آبزی‌پروری تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از تولیدکنندگان، افزایش سرانه مصرف آبزیان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای رونق تولید و حضور مؤثرتر در بازار‌های داخلی و صادراتی از برنامه‌های مهم شیلات استان است.

عقیل امینی بیان کرد: در بخش پرورش ماهی در قفس، ظرفیت ایجادشده به ۱۴ هزار و ۲۵۰ تن رسیده و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۲ هزار تن ماهی از این طریق تولید شود.

امینی همچنین از فعالیت ۲۳ کارگاه تکثیر آبزیان و اجرای طرح‌های توسعه مزارع پرورش میگو خبر داد و بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، تکمیل زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری در این بخش تأکید کرد.