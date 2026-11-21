به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین از کشف ۲ دستگاه ماینر غیرمجاز قاچاق، از یک منزل مسکونی در یکی از روستا‌های اطراف شهر قزوین خبر داد.

سرهنگ حسین فتحی زاده با اعلام این خبر اظهار داشت: برابر کسب خبری مبنی بر فعالیت غیرمجاز ماینر در یک منزل مسکونی در یکی از روستا‌های اطراف شهرقزوین، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از دریافت دستور قضائی، به همراه کارشناسان اداره برق به منزل مسکونی مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن، ۲ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با اشاره به اینکه ارزش ماینر‌های کشف شده برابر نظر کارشناسان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.



کشف ۱۶ دستگاه ماینر غیر مجاز از یک مرغداری

فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف ۱۶ دستگاه ماینرغیرمجاز به ارزش ۱۳ میلیارد ریال از یک مرغداری در اطراف شهر قزوین خبر داد.

سردار محمد قاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمزارز در یک مرغداری در اطراف شهر قزوین، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های لازم و اطمینان از صحت گزارش، با هماهنگی مقام قضایی و با حضور نماینده اداره برق به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: ماموران در بازرسی از واحد مورد نظر، ۱۶ دستگاه ماینرغیرمجاز قاچاق کشف شد، که بنا بر اعلام کارشناسان ارزش آنها بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار طرهانی با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.



اعلام جزئیات اعزام مشمولان خدمت سربازی پایه خدمتی آذر ماه سال ۱۴۰۵

مسئول معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان قزوین با اعلام جزئیات فرآیند اعزام مشمولان پایه خدمتی در آذر ماه سال جاری، از آغاز اعزام‌های انفرادی از روز یکشنبه، یکم لغایت چهارم آذر ماه خبر داد.

سرهنگ مهدی نورمحمدی، با استناد به بخشنامه سازمان وظیفه عمومی فراجا، از اجرای فرآیند اعزام مشمولان به مراکز آموزشی در بازه زمانی " روز یکشنبه مورخه یکم تا چهارم آذر ماه ۱۴۰۵ (به مدت ۳ روز) " خبر داد و تأکید کرد که این اعزام‌ها صرفاً به صورت انفرادی و شخصی انجام خواهد شد.

وی ضمن تأکید بر عدم نیاز به مراجعه حضوری مشمولان به معاونت وظیفه عمومی استان، اظهار داشت: کلیه مشمولان می‌بایست با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت (پلیس + ۱۰ در سطح استان، نسبت به دریافت و پرینت برگه اعزام به خدمت اقدام نموده و در تاریخ تعیین‌شده، شخصاً به مراکز آموزشی درج‌شده در برگه مذکور مراجعه کنند.

مسئول معاونت وظیفه عمومی استان قزوین در ادامه با تأکید بر رعایت دقیق نکات اعلامی، خاطرنشان ساخت که مشمولانی که دارای کد سپاه استانی یا کفایت آموزشی هستند، می‌بایست به سپاه صاحب الامر (ع) مستقر در شهر قزوین مراجعه نمایند.

این مسئول انتظامی استان از مشمولان اعزامی خواست مدارک مورد نیاز از جمله برگه آماده به خدمت، برگه تعیین محل خدمت و برگه واکسن و مدارک هویتی شامل کارت ملی و شناسنامه مدارک مربوط به شرایط خاص متأهلین، پدر نظامی شاغل یا وابسته، گواهی فوت والدین، جانبازان و خانواده درجه یک شهداء و...) را به همراه داشته باشند.

وی با اشاره به ممنوعیت همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی، از مشمولان خواست که از آوردن این اقلام به مراکز آموزشی اکیداً خودداری کنند.

سرهنگ نورمحمدی همچنین بر خودداری از مصرف و همراه داشتن هر نوع دارو‌های مخدر و مورفین‌دار (از جمله قرص‌های ترامادول، متادون و مشتقات آن) تأکید کرد و گفت: مشمولان باید پیش از اعزام، بهداشت فردی از جمله کوتاه کردن موی سر و گرفتن ناخن‌ها را رعایت کرده و وسایل شخصی، بهداشتی، قاشق و چنگال، لیوان و لباس گرم را به همراه داشته باشند.

مسئول معاونت وظیفه عمومی استان قزوین در پایان با اشاره به اهمیت حضور به‌موقع مشمولان در مراکز آموزش گفت: زمان و محل تعیین‌شده برای اعزام باید به‌دقت مورد توجه قرار گیرد و مشمولان از هرگونه تأخیر یا مراجعه نکردن در موعد مقرر خودداری کنند؛ چراکه عدم حضور به‌موقع در زمان و محل تعیین‌شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با فرد مشمول رفتار خواهد شد.



کشف ۲ تن چوب قاچاق در"آبگرم"

فرمانده انتظامی شهرستان آوج از کشف ۲ هزارکیلوگرم چوب جنگلی قاچاق و توقیف یک دستگاه وانت نیسان توسط ماموران کلانتری "بخش آبگرم" این شهرستان خبرداد.

سرهنگ محمدصفری با اعلام این خبر گفت: در راستای مقابله همه جانبه با قاچاق کالاو ارز، ماموران کلانتری بخش آبگرم حین کنترل خودرو‌های عبوری در حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان حامل چوب جنگلی مشکوک و برای بررسی بیشتر دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: پس از توقف خودرو و در بازرسی از آن، ۲ هزارکیلوگرم چوب جنگلی قاچاق که فاقد هرگونه مجوز حمل از اداره جنگلبانی بود، کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آوج با اشاره به اینکه ارزش تقریبی محموله کشف برابر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر یک میلیاردریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهم با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.