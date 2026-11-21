پایگاه جامع نسخ خطی ایران با هدف حفاظت، معرفی و تسهیل دسترسی پژوهشگران به میراث مکتوب کشور، دوشنبه ۲ آذر در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، ایجاد بستری جامع و یکپارچه برای بازیابی و معرفی نسخه‌های خطی و میراث کهن را از اهداف راه‌اندازی این پایگاه برشمرد.

وی فراهم نبودن دسترسی آسان مراکز علمی، پژوهشی و محققان به گنجینه نسخ خطی را از چالش‌های پیش روی این میراث ارزشمند دانست و افزود: این پایگاه با هدف حفاظت از نسخ خطی و تسهیل دسترسی استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان راه‌اندازی شده است.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور گفت: در مرحله نخست، ۳۰ هزار عنوان کتاب و نسخه خطی از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در این پایگاه در دسترس محققان و علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

بهرامی افزود: با توافق‌های انجام‌شده، نسخ خطی ۲۰ مرکز دیگر نیز به‌زودی به این مجموعه افزوده خواهد شد تا دسترسی به گنجینه میراث مکتوب کشور گسترده‌تر شود.

پایگاه جامع نسخ خطی ایران دوشنبه ۲ آذر در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران رونمایی خواهد شد.