به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، شهردار بخش نوبندگان شهرستان فسا گفت: با حضور دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش ۱۰ طرح در حوزه‌های عمرانی، بهداشت و درمان، آبرسانی، خدمات شهری و ورزشی با هدف ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود خدمات رسانی به مردم شهر نوبندگان به بهره برداری رسید.

مهران الله دادی افزود: این طرح ها شامل بهسازی و آسفالت جاده ارتباطی شهر نوبندگان به روستای خورنگان، اجرای ۲۰ کیلومتر خط انتقال آب آشامیدنی، ساخت ایستگاه پمپاژ و مخزن ۲۰۰ مترمکعبی شهدای ناو دنا بود.

وی بیان کرد: همچنین مرکز جامع سلامت این شهر با زیربنای هزار و ۷۰۰ مترمربع و به ارزش ۱۷۰ میلیارد تومان، ساختمان آتش‌نشانی و زمین چمن مصنوعی شهدای ارتش نوبندگان به بهره برداری رسید.

شهردار نوبندگان گفت: چهار طرح ورزشی از جمله زمین چمن بزرگ شهر ششده، بهسازی سالن ورزشی این شهر و ساخت زمین‌های چمن مصنوعی مینی‌فوتبال در روستا‌های دولت‌آباد و کچویه در این مجموعه به بهره‌برداری رسید.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.