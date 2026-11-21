تیم‌های پاراشطرنج هیأت خراسان رضوی با دو مدال نقره و برنز پرنیان کفاش و هلیا شایان به کار خود در مسابقات کشوری پایان داند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس هیأت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان گفت: مسابقات قهرمانی کشور پاراشطرنج آقایان و بانوان با میزبانی آذربایجان غربی در ارومیه برگزار و تیم‌های خراسان رضوی با هدایت مریم رحیم زاده و رضا رحیمی مهنه موفق به کسب عناوین دوم و سوم در بخش بانوان شدند.

محمدمهدی آخوندی افزود: در این رقابت‌ها که با حضور ۴۱ ورزشکار از سراسر کشور برگزار گردید، پرنیان کفاش شطرنج باز سبزواری تیم با ۴ امتیاز دوم و مدال نقره را از آن خود کرد و هلیا شایان دیگر نماینده استان هم با ۴ امتیاز و امتیارشکنی کمتر به مدال برنز دست یافت.