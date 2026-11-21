به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل محیط زیست استان گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست گچساران، در ادامه گشت‌زنی و پایش منطقه، یک شکارچی غیرمجاز را که اقدام به شکار یک راس کل وحشی کرده بود، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران برای دستگیری و اعمال قانون این متخلف، ساعت‌ها کار رصد و پایش انجام دادند و در نهایت وی را دستگیر کردند.

دیانتی نسب اضافه کرد: از این شکارچی غیرمجاز، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی غیرمجاز و لاشه یک راس کل وحشی کشف و ضبط شد و پرونده وی پس از طی مراحل حقوقی، برای رسیدگی به جنبه کیفری جرم به مرجع قضایی ارسال می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: حفاظت از گونه‌های حیات وحش و برخورد با شکار غیرمجاز به‌صورت جدی و بدون اغماض در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد و دستگیری این شکارچی نیز نتیجه ساعت‌ها پایش و رصد مستمر محیط‌بانان در منطقه حفاظت شده خامین است.

وی گفت: منطقه حفاظت شده خامین با مساحت ۲۵ هزار و ۶۷۱ هکتار در جنوب کهگیلویه و بویراحمد و بین شهرستان‌های گچساران و باشت قرار دارد و از سال ۱۳۸۰ با هدف حمایت از گونه‌هایی نظیر پلنگ، کل و بز، قوچ و میش و کبک دری تحت حفاظت قرار گرفته است.

دیانتی نسب بیان کرد: این منطقه کوهستانی علاوه بر ارزش زیستگاهی، از تنوع پوشش گیاهی شامل بلوط، بنه و انجیر وحشی برخوردار است.

وی ادامه داد: کل وحشی نیز به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین گونه‌های این زیستگاه، در فهرست گونه‌های حفاظت‌شده قرار دارد و شکار غیرمجاز، تخریب زیستگاه و رقابت غذایی با دام‌های اهلی از مهم‌ترین عوامل کاهش جمعیت این گونه به شمار می‌رود.