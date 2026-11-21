استقرار نظام جامع مقررات فنی، نظارت بر کیفیت و رقابت‌پذیری تولید و تجارت را یکپارچه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در حاشیه آیین تودیع و معارفه مدیر کل استاندارد استان اصفهان با اشاره به استقرار نظام جامع مقررات فنی گفت: این سند با هدف تسهیل روند نظارت بر تولید، تجارت، رفع موازی‌کاری دستگاه‌ها و اصلاح استاندارد‌های اجباری تدوین شده است.

فرزانه انصاری افزود: برنامه‌های تحولی سازمان در راستای تسهیل تجارت و احقاق حقوق مصرف‌کننده، پس از تکلیف قانونی و تصویب آن در شورای عالی استاندارد اجرایی شده است.

وی در تشریح اهداف این سند تحول گفت: یکی از راهبرد‌های اصلی، رفع موازی‌کاری‌ها میان دستگاه‌های نظارتی درحوزه کنترل کیفیت تولیدات وخدمات است، در حال حاضر، مراجعه هم‌زمان چند دستگاه برای نمونه‌برداری و آزمون ها، هزینه مضاعفی دربردارد. برای حل این مشکل، با انجام مطالعات تطبیقی، نظام جامع مقررات فنی طراحی شده تا روند نظارت برتولید و تجارت کشور یکپارچه شود.

انصاری اضافه کرد: سازمان استاندارد از استاندارد‌های اجباری به سمت مقررات فنی بر اساس سطح ریسک کالا‌ها حرکت می‌کندو کالا‌های کم‌ریسک در مدت سه‌سال از شمول استاندارد اجباری خارج شده و مسئولیت کنترل آنها به خود تولیدکنندگان واگذار می‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی گفت:به منظور کاهش موازی‌کاری‌ها و تسریع در فرایند ترخیص و ارزیابی کالا‌های صادراتی و وارداتی، پارسال دو تفاهم‌نامه همکاری اثرگذار با وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی به امضا رسید که طبق آن نتایج آزمون در آزمایشگاه‌های همکار مورد توافق طرفین باشد.

مهدی هادی مدیرکل سابق استاندارد استان اصفهان هم در این آیین با تأکید بر نقش استاندارد در ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، افزایش رضایت مصرف کنندگان و تقویت اعتماد عمومی، استاندارد سازی را از الزامات اساسی پیشرفت واحد‌های تولیدی و خدماتی دانست و از قرار گرفتن اصفهان در جمع سه استان برتر کشور در حوزه استاندارد خبر داد.

تاکنون ۳۴ هزار استاندارد در کشور تدوین شده که هزار و ۱۰۰ استاندارد اجباری است.

در این آیین از زحمات مهدی هادی مدیرکل سابق استاندارد استان اصفهان قدردانی و فرشاد خوشنویسان به عنوان سرپرست اداره کل استاندارد استان اصفهان معرفی شد.