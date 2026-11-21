





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصی‌پور اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید کیفی و قانون‌مدار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳۲ مورد صدور، تمدید و تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد برای واحد‌های تولیدی استان انجام شده است.

وی افزود: این اقدامات پس از انجام بازرسی‌های فنی، نمونه‌برداری از خطوط تولید و بازار، انجام آزمون‌های آزمایشگاهی و بررسی انطباق فرآورده‌ها با استاندارد‌های ملی مربوطه صورت گرفته است و صدور پروانه جدید منوط به احراز کامل الزامات استاندارد و تمدید آن منوط به استمرار کیفیت در فرآیند تولید است.



قیصی پور تصریح کرد: در موارد مشاهده مغایرت و عدم انطباق با الزامات استاندارد، ضمن صدور تذکر و اخطار، نسبت به تعلیق پروانه واحد متخلف تا رفع نقص اقدام می‌شود و در صورت عدم رفع مغایرت، ابطال پروانه در دستور کار قرار می‌گیرد.