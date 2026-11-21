با تلاش‌های مسئولان قضایی، اعضای شورای حل اختلاف و مددکاران زندان، بیست و پنجمین پرونده قتل عمد در آذربایجان‌غربی با اعلام رضایت اولیای دم در شهرستان نقده به سازش ختم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با اجرای پویش «به عشق پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌بخشم»، یک محکوم به قصاص در شهرستان نقده از طناب دار رهایی یافت.

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان، در این خصوص گفت: پرونده فردی با هویت «س_ن» به اتهام قتل عمدی مرحوم «ت_آ» پس از طی مراحل قانونی، منجر به صدور رأی قطعی قصاص شده و حکم در آستانه اجرا قرار داشت. با این حال، با برگزاری جلسات متعدد از سوی رئیس دادگستری، دادستان، اجرای احکام، اعضای شورای حل اختلاف و واحد مددکاری زندان با اولیای دم، در نهایت خانواده مقتول با گذشت بزرگوارانه از حق قصاص خود، حیات دوباره‌ای به محکوم بخشیدند.