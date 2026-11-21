به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان کارشناس امور دینی و سیاسی، در این مراسم گفت: یادواره شهدا تنها مراسم بزرگداشت نیست، بلکه تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان و یادآور مسئولیت ما در قبال آرمان‌های آنان است.

وی افزود: ملت ایران پس از ۴۰ سال همچنان شهدا و آرمان‌هایشان را فراموش نکرده‌اند و مسیر شهادت و مقاومت با گذشت زمان ریشه‌دارتر شده است.

حجت‌الاسلام پناهیان همچنین بر تداوم راه شهدا، مسئولیت‌پذیری، خدمت و تلاش در زمینه فرزندآوری تأکید کرد.

در این آیین همچنین از کتاب از تبار آفتاب شامل زندگی و خاطرات شهدای شهر خورزوق رونمایی شد.

این کتاب را علیرضا طبسی گردآوری و تدوین کرده است.