فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان گفت: بسیجیان با همان روحیه انقلابی و خدمت‌گزارانه، در سنگر‌های مختلف آماده‌اند با وحدت و همدلی، ادامه دهنده راه شهیدان و حافظ دستاورد‌های نظام مقدس اسلامی باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار حسن شاهوار پور فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان در پیامی به مناسبت هفته بسیج گفت: امروز نیز بسیجیان غیور خوزستان با همان روحیه انقلابی و خدمت‌گزارانه، در سنگر‌های مختلف آماده‌اند تا با وحدت و همدلی، ادامه دهنده راه شهیدان و حافظ دستاورد‌های نظام مقدس اسلامی باشند.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته بسیج، یادآور فرمان تاریخی و آینده‌نگرانه امام راحل عظیم‌الشأن است که در شرایطی حساس، شجره طیبه بسیج را بنیان نهاد، نهادی که از همان روز‌های نخست، پشتوانه انقلاب و مایه آرامش و اقتدار نظام اسلامی شد، این هفته فرصت مغتنمی است تا بار دیگر به روح بلند بسیج، تفکر بسیجی و مجاهدت‌های بی‌دریغ بسیجیان سلحشور استان خوزستان، سرزمین ایثار و مقاومت، ادای احترام کنیم و سالروز تشکیل بسیج را به همه فرماندهان، پاسداران، بسیجیان و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تبریک و تهنیت عرض نماییم.

بی‌شک بسیج در طول چهار دهه گذشته، در عرصه‌های مختلف از دفاع مقدس و تثبیت انقلاب تا محرومیت زدایی، سازندگی، خدمات اجتماعی و جهاد تبیین، نقش بی‌بدیل و افتخارآفرینی ایفا کرده است، امروز نیز بسیجیان غیور خوزستان با همان روحیه انقلابی و خدمت‌گزارانه، در سنگر‌های مختلف آماده‌اند تا با وحدت و همدلی، ادامه دهنده راه شهیدان و حافظ دستاورد‌های نظام مقدس اسلامی باشند.

ضمن قدردانی از تلاش‌های صادقانه همه بسیجیان و فعالان عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و جهادی، از خداوند متعال توفیق روزافزون همه عزیزان را در مسیر خدمت به مردم و اعتلای ایران اسلامی مسئلت دارم.

سردار پاسدار حسن شاهوارپور

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) استان خوزستان