

معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا (ع) استان و مسئول ستاد بزرگداشت هفته بسیج خراسان جنوبی، در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان با اشاره به فرارسیدن چهل وهفتمین سالگرد تشکیل بسیج گفت: امسال هفته بسیج با شعار «بسیج جانفدای ایران، امید مستضعفان» برگزار می‌شود.



سرهنگ هزاری افزود: در هفته بسیج امسال، ۴۸ عنوان برنامه در قالب ۲ هزار و ۴۰۰ برنامه در خراسان جنوبی اجرا می‌شود که همه ۱۱ قرارگاه بسیج را در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به اجرای طرح «شهروند حاشیه‌دوست» گفت: این طرح با هدف رسیدگی به مشکلات ساکنان مناطق حاشیه‌نشین و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بسیج طراحی شده و اجرای آن از امشب آغاز شده است.



معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی همچنین از آغاز طرح حکمرانی محله محور در روز دوشنبه دوم آذر خبر داد و افزود: این طرح با حضور رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بسیج مستضعفین آغاز می‌شود و با هدف افزایش نقش‌آفرینی مردم در حل مشکلات، هم‌افزایی ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و تقویت همکاری مردم و مسئولان اجرا خواهد شد.



سرهنگ هزاری با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی هفته بسیج افزود: امسال تلاش شده است برنامه‌های تجمعات خیابانی با بزرگداشت هفته بسیج پیوند بخورد و هر شب برنامه‌ای متنوع در خیابان‌های استان برگزار شود.



وی حضور پدر و مادر یکی از کودکان شهید میناب در مرکز استان را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته عنوان کرد.



معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی همچنین از برگزاری اجتماع بزرگ بسیجیان سازماندهی‌شده در یگان رزم در روز چهارم آذر خبر داد.



سرهنگ هزاری در پایان با اشاره به نخستین سالگرد هفته بسیج در شرایط فقدان رهبر شهید، گفت: همکاری مردم و بسیجیان با دولت برای کمک به حل مشکلات کشور و حفظ روحیه بسیجی در میان دولتمردان، از مهم‌ترین توصیه‌های رهبر شهید در پیام‌های سال‌های گذشته بوده است که باید مورد توجه قرار گیرد.