آراد مهدیزاده، شناگر استان قم، با کسب چهار مدال طلا در بیست‌وسومین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس، عنوان پرافتخارترین شناگر این دوره از رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مهدیزاده در این رقابت‌ها در مواد ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ متر قورباغه به سه مدال طلا دست یافت و در ماده مختلط ۴ در ۱۰۰ متر نیز با کسب مقام نخست، چهارمین مدال طلای خود را به دست آورد.

این شناگر قمی با ثبت چهار عنوان قهرمانی، عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت و به یکی از چهره‌های شاخص بیست‌وسومین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاه‌های کشور تبدیل شد.

بیست‌وسومین دوره مسابقات شنای جام باشگاه‌های کشور در استخر مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شد.