وزیر راه و شهرسازی در سفر به مازندران با تاکید بر تکمیل باند دوم محور چالوس ـ رامسر؛ بر ضرورت توجه به بهبود راه دسترسی روستا‌های واقع در حاشیه این محور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، خانم فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، امروز شنبه ۳۰ آبان در ادامه سفر یک‌روزه خود به غرب استان مازندران، از روند اجرای طرح تکمیل پل‌های اسپی‌رود، پسنده‌رود و هچیرود در باند دوم محور چالوس ـ رامسر و پیاده‌راه ساحلی کلارآباد بازدید کرد.

این طرح در قالب طرح احداث بزرگراه انزلی ـ رشت ـ لاهیجان و با هدف تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی در باند دوم محور چالوس ـ رامسر در حال اجراست و شامل احداث و تکمیل سه دستگاه پل به مجموع طول ۹۳.۵ متر است.

بر اساس مشخصات فنی طرح، پل اسپی‌رود به طول ۴۰ متر و با دو دهانه ۲۰ متری، پل پسنده‌رود به طول ۲۰ متر و با یک دهانه ۲۰ متری و پل هچیرود به طول ۲۲.۵ متر و با دو دهانه ۱۶.۲۵ متری تعریف شده‌اند.

در این بازدید، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بازدید از بخش‌های مختلف محور چالوس، اظهار کرد: در این سفر، علاوه بر بررسی روند تکمیل قطعه دوم، از بخش‌هایی از قطعه سوم نیز بازدید شد؛ قطعه‌ای که تجهیز کارگاه آن در سه تا چهار نقطه آغاز شده است.

خانم فرزانه صادق با اشاره به شرایط روستا‌های واقع در محدوده مرزن‌آباد گفت: در بالادست جاده، حدود ۶۰ روستا قرار دارند که رفت‌وآمد ساکنان آنها، به‌ویژه در روز‌های پایانی هفته، تحت تأثیر محدودیت‌های ترافیکی و یک‌طرفه شدن محور با مشکلاتی مواجه می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت توجه به نیاز‌های ساکنان این مناطق افزود: در برنامه‌های پیش‌رو، بهبود وضعیت آسفالت، خط‌کشی، گاردریل‌ها و سایر ملاحظات ایمنی محور در دستور کار قرار دارد تا ضمن ارتقای شرایط تردد، امکان دسترسی مناسب‌تر روستاییان به مسیر نیز فراهم شود.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری استان مازندران به‌درستی بهره‌برداری شود، تأکید کرد: در کنار استفاده از این ظرفیت‌ها، توجه ویژه به روستاییانی که در دو طرف جاده سکونت دارند نیز ضروری است و برنامه‌ریزی شده بخش عمده اقدامات مربوط به بهبود دسترسی این مناطق در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

بازدید وزیر راه و شهرسازی از حریم و پیاده‌راه ساحلی کلارآباد

وزیر راه و شهرسازی همچنین، در ادامه سفر به استان مازندران، از حریم و پیاده‌راه ساحلی کلارآباد بازدید کرد و در جریان وضعیت این محدوده ساحلی قرار گرفت. این بازدید با هدف بررسی وضعیت حریم ساحلی و شرایط پیاده‌راه ساحلی کلارآباد انجام شد.

استاندار مازندران و نمایندگان مردم غرب استان در مجلس شورای اسلامی نیز وزیر راه و شهرسازی را در این بازدید همراهی کردند.