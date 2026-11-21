۹ پروژه سیل‌بند و آبخیزداری در شهرستان‌های کرج، اشتهارد و طالقان، همزمان با هفته بسیج و با مشارکت جهادگران بسیج سازندگی استان البرز به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، این طرح‌ها با هدف کنترل روان‌آب‌ها، کاهش خطر سیلاب و حفاظت از منابع طبیعی اجرا شده و آیین افتتاح همزمان آن‌ها در سیل‌بند کلاک بالا با حضور فرمانده سپاه استان، مسئول بسیج سازندگی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز برگزار شد.

سرهنگ پاسدار محمد فلاحتکار، مسئول بسیج سازندگی استان البرز، با قدردانی از جهادگران بسیجی گفت: اجرای این طرح‌ها در مناطق صعب‌العبور و نقاطی که پیمانکاران بخش خصوصی تمایلی به اجرای پروژه نداشتند، با همت نیروهای بسیجی به سرانجام رسید.

اصغر بیات، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز نیز اجرای سیل‌بندها با مشارکت بسیج سازندگی را اقدامی مؤثر در پیشگیری از بحران و کاهش خسارات به مردم و منابع طبیعی دانست و خواستار تداوم همکاری جهادگران در طرح‌های آبخیزداری شد.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز هم با اشاره به نقش بسیج در خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد: جهادگران بسیجی در هر عرصه‌ای که منفعت مردم در میان باشد، برای خدمت حضور خواهند داشت.

در پایان این مراسم، شرکت‌کنندگان در مدرسه حاج سیداحمد خمینی کلاک، در قالب پویش «نهال امید» و به یاد شهدای دانش‌آموز میناب، اقدام به کاشت درخت کردند.