پیام استاندار لرستان به مناسبت هفته بسیج
استاندار لرستان با تبریک هفته بسیج گفت:بسیج؛ فرهنگ ایثار، همبستگی و حماسه آفرینی در بزنگاههای تاریخی و در میدانهای دشوار، پشتوانهای استوار برای دفاع از عزت، امنیت و اقتدار کشور بوده است.
متن پیام سید سعید شاهرخی به شرح زیر است:
بسیج، فرهنگ ریشهدار ایثار، همبستگی و تعلق به سرنوشت ایران است؛ فرهنگی که در بزنگاههای تاریخ این سرزمین، از دفاع مقدس تا جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، جلوههای ماندگاری از اراده، مقاومت و همبستگی ملت ایران به نمایش گذاشته و همواره در میدانهای دشوار، پشتوانهای استوار برای دفاع از عزت، امنیت و اقتدار کشور بوده است.
امروز نیز تداوم و پویایی این فرهنگ اصیل را با ۲۶۵ شب حضور مردم در خیابانها شاهد هستیم؛ حضوری برخاسته از باور دینی و غیرت ایرانی که نشان میدهد روح بسیج در عمق جامعه زنده است و در لحظات حساس، با پیوند مردم، تقویت همبستگی ملی و خلق صحنههایی از اتحاد و وفاداری، نقشآفرینی میکند.
بیشک این سرمایه عظیم اجتماعی، یکی از ظرفیتهای ارزشمند ملت ایران برای عبور از چالشها و ایستادگی در برابر تهدیدها و بستری برای آبادانی و پیشرفت ایران اسلامی با تلاش همهجانبه اقشار مختلف است.
همچنین ضمن پاسداشت این فرهنگ پرافتخار؛ هفته بسیج را به بسیجیان عزیز، رزمندگان، خانوادههای معظم شهدا و مردم شریف استان لرستان تبریک گفته، مجد و پیروزی رزمندگان، بسیجیان و دوستداران این سرزمین اسلامی را از خداوند متعال مسالت مینمایم.