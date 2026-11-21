استاندار لرستان با تبریک هفته بسیج گفت:بسیج؛ فرهنگ ایثار، همبستگی و حماسه آفرینی در بزنگاه‌های تاریخی و در میدان‌های دشوار، پشتوانه‌ای استوار برای دفاع از عزت، امنیت و اقتدار کشور بوده است.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛استاندار لرستان در پیامی فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفت.



متن پیام سید سعید شاهرخی به شرح زیر است:

بسیج، فرهنگ ریشه‌دار ایثار، همبستگی و تعلق به سرنوشت ایران است؛ فرهنگی که در بزنگاه‌های تاریخ این سرزمین، از دفاع مقدس تا جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، جلوه‌های ماندگاری از اراده، مقاومت و همبستگی ملت ایران به نمایش گذاشته و همواره در میدان‌های دشوار، پشتوانه‌ای استوار برای دفاع از عزت، امنیت و اقتدار کشور بوده است.

امروز نیز تداوم و پویایی این فرهنگ اصیل را با ۲۶۵ شب حضور مردم در خیابان‌ها شاهد هستیم؛ حضوری برخاسته از باور دینی و غیرت ایرانی که نشان می‌دهد روح بسیج در عمق جامعه زنده‌ است و در لحظات حساس، با پیوند مردم، تقویت همبستگی ملی و خلق صحنه‌هایی از اتحاد و وفاداری، نقش‌آفرینی می‌کند.

بی‌شک این سرمایه عظیم اجتماعی، یکی از ظرفیت‌های ارزشمند ملت ایران برای عبور از چالش‌ها و ایستادگی در برابر تهدیدها و بستری برای آبادانی و پیشرفت ایران اسلامی با تلاش همه‌جانبه اقشار مختلف است.

همچنین ضمن پاسداشت این فرهنگ پرافتخار؛ هفته بسیج را به بسیجیان عزیز، رزمندگان، خانواده‌های معظم شهدا و مردم شریف استان لرستان تبریک گفته، مجد و پیروزی رزمندگان، بسیجیان و دوستداران این سرزمین اسلامی را از خداوند متعال مسالت می‌نمایم.