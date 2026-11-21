به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس هیأت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان گفت: در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی پاراتیراندازی، سه بانوی ملی‌پوش ایران رتبه‌های نخست تا سوم ماده تپانچه بادی ۱۰ متر بانوان را به خود اختصاص دادند که نسرین شاهی در جایگاه سوم ایستاد.

محمدمهدی آخوندی افزود: ضمن تبریک این موفقیت به جامعه ورزش استان ابراز امیدواری کرد که این بانوی ملی‌پوش در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس نیز بدرخشد.