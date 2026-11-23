مسابقات کشتی آزاد خردسالان استان سمنان گرامیداشت شهدای جنگ رمضان، کشتی‌گیر و کارگر ایران با معرفی برترین ها پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدامین کاشی، مسئول برگزاری این مسابقات، با اشاره به حضور ۹۰ کشتی‌گیر از هفت شهرستان استان سمنان گفت: شرکت‌کنندگان در ۱۲ وزن با یکدیگر به رقابت پرداختند و نفرات برتر جواز حضور در مسابقات کشوری تهران را که ماه آینده برگزار می‌شود، کسب کردند.

این رقابت‌ها با همکاری ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و هیأت کشتی استان سمنان برگزار شد.

در پایاناین رقابت ها که در قالب طرح ملی نبض محله برگزار شد ، تیم گرمسار با کسب ۲۱۸ امتیاز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

تیم شاهرود با ۱۹۴ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و تیم مهدی‌شهر با ۱۶۲ امتیاز عنوان سوم را کسب کرد. همچنین تیم‌های سمنان A با ۱۳۶ امتیاز، دامغان با ۱۰۲ امتیاز، بسطام با ۶۷ امتیاز، سمنان B با ۵۶ امتیاز و سرخه با ۵۴ امتیاز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.