وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای سه برنامه توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و تأمین مالی طرح‌های پیشران ملی با هدف تقویت نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی خبر داد و تأکید کرد: دولت با اصلاح مداخلات در بازارها، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و رفع موانع سرمایه‌گذاری، به دنبال افزایش مشارکت مردم در اقتصاد است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دومین همایش بازار سرمایه ایران که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، با تشریح برنامه‌های دولت برای تقویت نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان، افزایش بهره‌وری و گسترش مشارکت مردم، از مجموعه‌ای از اصلاحات و برنامه‌های جدید در این بازار خبر داد و تأکید کرد: دولت در حال اصلاح مداخلات خود در بازارها، رفع موانع سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در تأمین مالی و مالکیت بنگاه‌هاست.

وی با اشاره به حضور رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام در این همایش، این حضور را نشانه حمایت ارکان اصلی حاکمیت از بازار سرمایه دانست.

ثبات اقتصادی؛ پیش‌نیاز رشد و سرمایه‌گذاری

مدنی‌زاده با بیان اینکه ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کلان مقدم بر رشد اقتصادی است، اظهار کرد: در سال گذشته، انباشت ناترازی‌های اقتصادی، جنگ، فشار‌های تحریمی و محدودیت‌های اقتصادی، شرایط دشواری را برای کشور ایجاد کرد، اما تلاش دولت بر این بود که اقتصاد از وضعیت کنترل‌ناپذیری خارج شود و به مسیر ثبات بازگردد.

وی با اشاره به اقدامات مشترک بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برای کنترل تورم گفت: نرخ رشد تورم ماهانه در ماه‌های گذشته به‌شدت کاهش یافته و انتظار می‌رود آثار این روند در ماه‌های آینده بیشتر نمایان شود.

وزیر اقتصاد همچنین جلوگیری از تحمیل کسری بودجه به بانک مرکزی را از اقدامات مهم دولت برشمرد و افزود: اصلاحات بازار بدهی و اوراق دولتی کمک کرد برخلاف سال‌های گذشته، کسری بودجه دولت به بانک مرکزی تحمیل نشود. در کنار آن، اصلاحات نظام بانکی برای کنترل ناترازی‌ها و جلوگیری از رشد پایه پولی نیز با همکاری بانک مرکزی در حال انجام است.

سه محور تأمین مالی رشد اقتصادی از بازار سرمایه

مدنی‌زاده با اشاره به اینکه رشد اقتصادی از دو مسیر تشکیل سرمایه و ارتقای بهره‌وری محقق می‌شود، سه برنامه وزارت اقتصاد برای تقویت تأمین مالی تولید از بازار سرمایه را تشریح کرد.

وی نخستین برنامه را توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی در چارچوب طرح رویش عنوان کرد و گفت: با همکاری بانک مرکزی، برخی قواعد مربوط به جذب سرمایه‌های ارزی مردم تسهیل شده است تا منابعی که در سال‌های گذشته از چرخه اقتصاد خارج شده‌اند، دوباره به مسیر تولید و سرمایه‌گذاری بازگردند.

به گفته وزیر اقتصاد، بنگاه‌های متعددی آمادگی انتشار اوراق ارزی دارند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی می‌توانند منابع مردم را جذب و به پروژه‌های سودآور و ارزآور اختصاص دهند.

وی دومین برنامه را راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی یا پرایوت ایکویتی دانست و افزود: مقدمات این طرح انجام شده و به‌زودی از آن رونمایی خواهد شد. این صندوق‌ها با جذب منابع، در بنگاه‌ها و پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری می‌کنند، ساختار بنگاه‌های موجود را اصلاح یا طرح‌های جدیدی را ایجاد و توسعه می‌دهند و پس از بزرگ‌سازی، امکان واگذاری آنها را فراهم می‌کنند.

مدنی‌زاده سومین برنامه را تأمین مالی طرح‌های پیشران ملی عنوان کرد و گفت: طرح‌های بزرگ، سودآور و ارزآور کشور شناسایی شده‌اند و رفع موانع مجوزی و حاکمیتی آنها در قالب برنامه‌ای با عنوان «طرح ۲۰» در وزارت اقتصاد دنبال می‌شود. این طرح‌ها در مراسم رونمایی از سازمان سرمایه‌گذاری ایران معرفی خواهند شد تا منابع نظام تأمین مالی کشور به سمت پروژه‌های پیشران هدایت شود.

حذف مداخلات دولتی و اصلاح دامنه نوسان

وزیر اقتصاد با اشاره به بررسی اصلاحات مربوط به مداخلات دولت در بازار‌ها در شورای عالی بورس، هیئت عالی بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت اظهار کرد: مداخلاتی که دولت در بازار‌ها داشته، به‌تدریج در حال بررسی و اصلاح است و تلاش می‌کنیم این مداخلات را یکی پس از دیگری برطرف کنیم.

وی حذف مداخله در نرخ اوراق دولتی از ابتدای امسال را یکی از اقدامات انجام‌شده دانست و گفت: این اقدام به ایجاد تعادل در بازار بدهی کمک کرد. اصلاحات در بازار بین‌بانکی و سپس شبکه بانکی نیز در دستور کار قرار دارد.

مدنی‌زاده با اشاره به موضوع دامنه نوسان در بورس تصریح کرد: دامنه نوسان از جمله محدودیت‌هایی است که باید برای اصلاح آن برنامه‌ریزی شود. حذف و باز کردن دامنه نوسان نیازمند تدابیر و فراهم شدن شرایط مناسب است و به دلیل نوسانات و شرایط بحرانی دوران جنگ و محاصره اقتصادی، تاکنون امکان اجرای آن فراهم نشده است؛ اما برنامه دولت این است که به‌محض دستیابی به سطحی از ثبات، این اقدام انجام شود تا قیمت‌ها بتوانند سیگنال واقعی‌تری از ارزش شرکت‌ها به بازار بدهند.

وی همچنین اصلاح قیمت‌گذاری‌های دستوری را از دیگر برنامه‌های دولت دانست و افزود: بخشی از این اصلاحات با تغییرات انجام‌شده در بازار ارز آغاز شده و سایر موارد نیز به‌تدریج در حال پیگیری است. تسهیل صادرات و تجارت و فراهم کردن امکان فعالیت بنگاه‌ها در فضای غیردستوری، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه منجر شود.

مولدسازی دارایی‌ها و توسعه حضور شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در بورس

مدنی‌زاده ارتقای بهره‌وری را محور دیگر برنامه‌های اقتصادی دولت دانست و رفع موانع دولتی را مهم‌ترین اقدام در این زمینه عنوان کرد.

وی مولدسازی دارایی‌های دولت را یکی از پروژه‌های این محور برشمرد و گفت: صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت در دستور کار قرار گرفته و قرار است ظرف چند روز آینده در تابلو قرار گیرد.

وزیر اقتصاد همچنین از برنامه توسعه حضور شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه خبر داد و افزود: طی روز‌های گذشته دومین شرکت فعال در اقتصاد دیجیتال وارد بورس شده و برنامه این است که تعداد این شرکت‌ها به‌سرعت به پنج شرکت افزایش یابد. حضور این شرکت‌ها در بازار سهام می‌تواند زمینه رشد آنها و تقویت پایه‌های رشد اقتصادی در صنایع مختلف را فراهم کند.

وی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای خصوصی‌سازی را نیز از دیگر برنامه‌ها دانست و تأکید کرد خصوصی‌سازی صحیح می‌تواند به افزایش قابل توجه بهره‌وری منجر شود.

تأمین مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بنگاه‌ها از بازار سرمایه

مدنی‌زاده در تشریح برنامه‌های دولت برای عدالت اقتصادی و مردمی‌سازی بازار سرمایه، دسترسی فراگیر مردم و بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی را یکی از محور‌های اصلی این سیاست دانست و گفت: اوراق تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، ظرفیت مناسبی برای ورود این بنگاه‌ها به بازار سرمایه ایجاد کرده است و در حال رفع موانع و کندی‌های موجود برای استفاده بیشتر از این ابزار هستیم.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی برای بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شده که بخش قابل توجهی از آن به تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط مربوط است.

وزیر اقتصاد توسعه ابزار‌های متنوع تأمین مالی را از دیگر الزامات گسترش دسترسی مردم به بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: باید امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای همه مردم، با دسترسی ساده و فراگیر فراهم شود. در همین راستا، عرضه توکن‌های مبتنی بر دارایی‌های بازار سرمایه از طریق پلتفرم‌ها در دستور کار قرار گرفته است تا حتی ساکنان مناطق دورافتاده نیز بتوانند منابع خود را در این بازار سرمایه‌گذاری کنند.

خبر‌های جدید درباره سهام عدالت در هفته‌های آینده

مدنی‌زاده با اشاره به موضوع مشارکت و مالکیت مردم در اقتصاد، سهام عدالت را یکی از محور‌های اصلی این برنامه دانست و اظهار کرد: موانع حقوقی موجود در زمینه سهام عدالت با همکاری مجلس و دولت برطرف شده و انتظار می‌رود طی چند روز و هفته آینده خبر‌های خوبی در این زمینه اعلام شود.

وی افزود: رفع این موانع می‌تواند زمینه گسترش حضور عموم مردم در بازار سرمایه و دسترسی آنها به دارایی‌هایشان را فراهم کند.

وزیر اقتصاد همچنین از برنامه فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری مردم در پروژه‌های ملی، به‌ویژه پروژه‌های حوزه مسکن، خبر داد و آن را یکی دیگر از محور‌های مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری دانست.

صیانت از حقوق بیش از ۵۰ میلیون سرمایه‌گذار

مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران گفت: در بازار سرمایه بیش از ۵۰ میلیون سرمایه‌گذار حضور دارند و صیانت از حقوق آنها، ارتقای شفافیت و اصلاح قواعد حاکم بر بازار از موضوعات مهمی است که در شورای عالی بورس دنبال می‌شود.

وی افزود: مصوبات جدید شورای عالی بورس در زمینه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، ارتقای شفافیت و بهبود حکمرانی شرکتی در بازار سرمایه، به‌زودی دنبال خواهد شد. واگذاری شرکت‌ها به مردم با محوریت بازار بورس نیز از دیگر برنامه‌های دولت در مسیر مردمی‌سازی اقتصاد است.

دعوت به مشارکت در پویش ملی «ایران را خواهیم ساخت»

وزیر اقتصاد در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به عبور اقتصاد کشور از شرایط دشوار جنگ، محاصره و محدودیت‌های اقتصادی گفت: برنامه دولت در دوره گذشته افزایش تاب‌آوری اقتصاد برای مدیریت این شرایط بود که با تلاش مسئولان ومقاومت مردم، دستاورد‌های قابل توجهی در این زمینه حاصل شد. با وجود همه دشواری‌ها، وضعیت تجارت و بازار کشور به شرایط نسبتاً پایدار و متعادلی رسیده و تأمین کالا نیز برقرار است.

مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه از مدیریت شرایط بحرانی به سمت ساختن آینده اقتصادی کشور اظهار کرد: انتظار ما از بازار سرمایه، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و مردم این است که با مشارکت در پویش ملی «ایران را خواهیم ساخت»، منابع پس‌اندازی، سرمایه‌ها، دارایی‌ها و ظرفیت‌های خود را برای ساختن ایران به میدان بیاورند.

وی تأکید کرد: دولت نیز از سمت حاکمیت تلاش می‌کند با ایجاد ثبات، فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری و برداشتن موانع از پیش پای تولیدکنندگان، تجار و فعالان اقتصادی، مسیر رشد و سرمایه‌گذاری را برای همه مردم هموار کند.