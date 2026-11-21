به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مهدی براری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان در این مراسم، تلاش مضاعف برای افزایش کیفیت و کمیت خدمات عمومی را از رویکرد‌های مورد تأکید دولت در مواجهه با جنگ چندبعدی دشمن عنوان کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مقابله با فشار‌های دشمن، کار بیشتر و تلاش جدی‌تر برای خدمت‌رسانی به مردم است.

براری با اشاره به تدوین رزمایش خدمت‌رسانی برای دستگاه‌های اجرایی استان سمنان افزود: هدف از اجرای این رزمایش، توجه جدی به تسهیل فرآیند‌های اداری و ارتقای روند خدمت‌رسانی به مردم است.

احمد عجم نماینده مردم شهرستان‌های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم مسائل اقتصادی و معیشتی را از دغدغه‌های جدی مردم دانست و گفت: مردم در صورتی که دلایل افزایش قیمت‌ها را منطقی بدانند، آن را تحمل می‌کنند، اما در برخی موارد شاهد گرانی‌های لجام‌گسیخته‌ای هستیم که متأسفانه بخشی از آن ناشی از ضعف نظارت بر بازار است؛ ازاین‌رو فرماندار شاهرود باید در این زمینه نیز ورود جدی داشته باشد.

عجم با اشاره به وجود برخی کمبود‌ها در دستگاه‌های اجرایی شهرستان شاهرود تاکید کرد: نارضایتی و گلایه‌مندی مردم از عملکرد برخی دستگاه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و با بررسی مشکلات و اصلاح روندها، زمینه کاهش این نارضایتی‌ها فراهم شود.

عجم کمبود و ناترازی اعتبارات را از دیگر مشکلات بخش اداری شهرستان برشمرد و گفت: برای جبران این ناترازی و رفع محدودیت‌های موجود، باید افزایش قابل توجه اعتبارات در دستور کار قرار گیرد و ما نیز آمادگی داریم این موضوع را در سطح ملی پیگیری کنیم.

حجت الاسلام عباس امینی امام جمعه شاهرود نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شهرستان شاهرود گفت: این شهرستان از نظر جمعیت، وسعت جغرافیایی، تعداد روستاها، ظرفیت‌های نیرو‌های نظامی و شمار بیمه‌شدگان، از شاخص‌ها و توانمندی‌های قابل‌توجهی برخوردار است که ضرورت دارد در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام امینی با تأکید بر ضرورت شناسایی و رفع مشکلات موجود افزود: در کنار ظرفیت‌ها و قابلیت‌های متعدد شهرستان، کاستی‌ها، عقب‌ماندگی‌ها و کمبود‌هایی نیز وجود دارد که مدیران دستگاه‌های اجرایی به اقتضای حوزه مسئولیت خود از آنها آگاه هستند و باید با همکاری و هماهنگی برای رفع این مسائل اقدام کنند.

حجت‌الاسلام امینی با بیان اینکه پیگیری مطالبات شهرستان نیازمند حمایت و همراهی مسئولان استانی و ملی است، تصریح کرد: انتظار می‌رود سرپرست جدید فرمانداری ویژه شاهرود و مسئولان استان، در مسیر معرفی ظرفیت‌های شهرستان، انعکاس نیازمندی‌ها و پیگیری مشکلات موجود، حمایت و اهتمام لازم را داشته باشند تا زمینه استفاده حداکثری از توانمندی‌های منطقه فراهم شود.